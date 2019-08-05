Вашингтон, 5 августа. Президент США Дональд Трамп приказал ввести смертную казнь за преступления на почве нетерпимости. С таким обращением он выступил в Белом доме после расстрелов людей в Огайо и Техасе.

Трамп отметил, что Федеральное бюро расследований (ФБР) активизирует работу по выявлению доморощенных экстремистов в США. Американский лидер убежден, что рост насилия связан с популярностью Интернета.

«Мы должны признать, что Интернет предоставил опасные возможности для радикализации людей со слабой психикой, — констатировал американский лидер. — Мы должны пролить свет на темные участки Интернета и останавливать массовые убийства прежде, чем они будут совершены».

Президент США призвал ужесточить наказание за преступления на почве нетерпимости.

«Сегодня я также приказываю Минюсту выработать законодательство, гарантирующее, что тем, кто совершает преступления на почве нетерпимости, массовые убийства, грозит смертная казнь, — подчеркнул глава Белого дома. — И что высшая мера наказания [за такие преступления] будет применяться в кратчайшие сроки, решительно — без проволочек, растягивающихся на годы».

Массовые расстрелы людей Трамп назвал преступлением против всего человечества. Он подчеркнул, что вместе с супругой Меланьей Трамп молится за погибших, раненых и их семьи.

«Америка рыдает, — объявил он. — Мы мирное общество».

Напомним, ранее в США произошли два массовых убийства. 3 августа в штате Техас 21-летний Патрик Крузиус расстрелял покупателей в Walmart. Погибли 20 человек, еще 26 пострадали. Почти в это же время похожая история повторилась в штате Огайо. 24-летний Коннор Беттс открыл огонь около бара в городе Дайтоне, где убил 9 человек, в том числе свою сестру, а также ранил еще 27 жителей, передает телеканал «360».