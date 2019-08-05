Редакция ФАН обратилась в прокуратуру для инициирования проверки по махинациям Гудковых

Федеральное агентство новостей обратилось с заявлением в генеральную прокуратуру РФ и прокуратуру Москвы с просьбой провести проверку по фактам, изложенным в нашей публикации «Подпольная империя Гудковых: как оппозиционеры воруют на господрядах и налогах».

Текст запроса приводим ниже.

«02.08.2019 года на официальной странице нашего издания riafan.ru/1200796-podpolnaya-imperiya-gudkovykh-kak-oppozicionery-voruyut-na-gospodryadakh-i-nalogakh опубликовано расследование «Подпольная империя Гудковых: как оппозиционеры воруют на господрядах и налогах», посвященное противоправное на наш взгляд, деятельности семьи Гудковых: — Гудкова Геннадия Владимировича 15 августа 1956 г.р., — Гудкова Дмитрия Геннадьевича 19 января 1980 г.р., — Гудковой Марии Петровны 1956 г.р. Сообщение о совершенном или готовящемся преступлении рассматривается нормами Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации как один из поводов к возбуждению уголовного дела (п.43 ч.1 ст.5 и ч.1 ст.140 УПК РФ). В соответствии с п.2 ст.144 УПК РФ, по сообщению о преступлении, распространенному в средствах массовой информации, проверку проводит по поручению прокурора орган дознания, а также по поручению руководителя следственного органа следователь. Согласно ст.21 УПК РФ, уголовное преследование от имени государства по уголовным делам публичного и частно-публичного обвинения осуществляют прокурор, а также следователь и дознаватель. В каждом случае обнаружения признаков преступления прокурор, следователь, орган дознания и дознаватель принимают предусмотренные настоящим Кодексом меры по установлению события преступления, изобличению лица или лиц, виновных в совершении преступления. На основании изложенного просим вас рассматривать нашу публикацию «Подпольная империя Гудковых: как оппозиционеры воруют на господрядах и налогах» в качестве сообщения о преступлении и провести проверку с целью установления достаточности данных, указывающих на наличие признаков преступления для дальнейшей передачи в орган, уполномоченный рассматривать это дело в соответствии со ст.144, 151 УПК РФ».

Напомним, в журналистском расследовании «Подпольная империя Гудковых: как оппозиционеры воруют на господрядах и налогах» сообщалось о различных махинациях, включающих в себя уход от налогов, «крышевание» бизнеса ЖКХ и даже рэкет. Отдел расследований Федерального агентства новостей выяснил, каким образом такие одиозные «противники режима», как отец и сын Гудковы, смогли не только подмять под себя большую часть строительного бизнеса в Подмосковье, но и успешно продвигать свои незаконные бизнес-проекты даже в столице.

«Геннадия Гудкова можно назвать спрутом, который опутал все Подмосковье своими щупальцами. Деньги в деле огромные — миллиарды, не миллионы. Поэтому он себя сейчас так вольготно чувствует: что бы ни случилось с его политической карьерой — всегда останется семейный бизнес, который у него процветает», — сообщал источник ФАН в публикации о бизнесе скандального коммерсанта.

Редакция ФАН надеется, что правоохранительные органы проведут надлежащую проверку изложенных сведений и примут решение о возбуждении уголовных дел по указанным в статье фактам.

Как банда Гудкова захватила мусорные полигоны Московской области и даже целый городской округ, а также, что скрывается за протестами, организованными семейной мафией Геннадия и Дмитрия Гудкова, и сколько человек погибло, когда они только создавали свою бизнес-империю, читайте во второй части материала отдела расследований ФАН, которая будет опубликована во вторник, 6 августа.