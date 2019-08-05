ФАН обратит внимание РКН на блокировки неоппозиционных трансляций на YouTube 3 августа

В минувшую субботу, 3 августа, в центре Москвы прошла несогласованная акция оппозиции, переросшая в массовые беспорядки. Примерно 1500 участников перекрывали городские улицы, пытались блокировать мэрию и нападали на сотрудников правоохранительных органов. Все происходящее прооппозиционные блогеры и СМИ в прямом эфире транслировали через свои каналы на YouTube.

Но, как выяснилось, администрация американского видеохостинга подошла крайне избирательно к показу онлайн-трансляций. Возможность без проблем вести прямые эфиры была предоставлена только блогерам и журналистам, дававшим «правильную», по мнению администрации YouTube, картинку. Те же, кто планировал показать происходящее максимально непредвзято, с удивлением обнаружили, что их трансляции оказались просто заблокированы. На произошедшее уже пожаловались публицист Илиас Меркури и журналист Леся Рябцева.

При этом ни одно включение оппозиционных блогеров YouTube не блокировал. Более того, пользователи заметили, что в рекомендациях видеохостинга массово появлялись трансляции исключительно прооппозиционных СМИ.

Редакция ФАН обратилась в Роскомнадзор и администрацию YouTube с требованием объяснить произошедшее. Инцидент служит ярким примером цензуры, которая противозаконна в России. Более того, такое поведение администрации видеохостинга является не чем иным, как вмешательством во внутренние дела России.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила США и Германию во вмешательстве во внутренние дела России. Так, на сайте американского посольства заранее была выложена карта с маршрутом несогласованного шествия, а западные СМИ открыто призывали москвичей выходить на улицы.