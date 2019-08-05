Стали известны условия трансфера Комличенко в «Динамо»

Москва, 5 августа. Нападающий «Млады Болеслав» и сборной России Николай Комличенко может перейти в московский «Динамо», об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

По словам источника, трансфер игрока обойдется бело-голубым в 5 млн евро. Игроку предложен 4-летний контракт с зарплатой в 1,2 млн евро в год. Отмечается, что на игрока также претендуют «Спартак» и «Локомотив», которые ведут переговоры о переходе. Однако фаворитом в борьбе за футболиста считается именно «Динамо». Как ранее сообщили в «Динамо», столичный клуб видит в 24-летнем форварде возможность усиления линии атаки.

Комличенко выступает за «Младу» с лета 2017 года. Он находился в аренде, зимой этого года был выкуплен у «Краснодара» за 400 тысяч евро. В текущем сезоне нападающий в 28 матчах чемпионата забил 26 голов и побил рекорд по результативности в чешской высшей лиге. В текущем сезоне на его счету пять матчей и один результативный пас.