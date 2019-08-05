Самый зрелищный звездопад года будет виден из Подмосковья

Москва, 5 августа. Самый красивый звездопад года пройдет в ночь с 12 на 13 августа. Увидеть зрелищное явление смогут жители Подмосковья.

В ночь на 13 августа плотность метеорного потока Персеиды достигнет максимума. Метеорный поток, образовавшийся из-за прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, позволит увидеть яркий «звездный дождь».

Президент Фонда поддержки астрономии «Ка-дар» Владимир Герке рассказал, что наблюдать звездопад лучше всего на возвышенности вдали от городских огней, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Однако помешать любителям звездного неба может погода. Однозначных прогнозов на 12-13 августа синоптики не дают, но ситуация выглядит не слишком оптимистично. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, над Уралом в настоящее время установился циклон, кроме того, над европейской частью России находится холодная воздушная масса с моря Лаптевых, Карского моря и даже из-за полярного круга. По прогнозам, холодная погода с осадками сохранится в Москве до 9 августа.

Ранее жители и гости Москвы могли наблюдать первый звездопад весны с 16 по 25 апреля. Первый весенний звездопад считается одним из самых зрелищных.