Новые цены на газ станут страшным ударом по украинской власти

В разгар сезона отпусков киевские энергоэксперты заранее бьют тревогу. По их мнению, новая власть Украины вообще не занимается газовой проблемой. Она в принципе не имеет представления о том, что такое замороженные города и к какой социальной катастрофе это может привести. При этом возможная остановка транзита российского газа после 1 января 2020 года обернется для Украины дефицитом голубого топлива в 50 млн кубометров в сутки. Своим видением будущих газовых проблем страны поделился эксперт, бывший пресс-секретарь «Нафтогаза Украины» Валентин Землянский. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из Киева.

Напомним, многие аналитики рынка сегодня говорят о том, что к началу отопительного сезона газ на Украине подорожает как минимум на треть. И это станет «сильнейшим ударом» как по карману потребителей, так и по имиджу новой власти, в ходе выборов обещавшей чуть ли не вдвое снизить коммунальные тарифы для населения, убеждены эксперты.

«Я не разделяю оптимизма по поводу роста цен на газ на 30%, и тем более — оптимизма новой власти относительно снижения газовых тарифов. Мой прогноз — это повышение стоимости в два раза от сегодняшней цены. Уверен, что с 1 января 2020 года она составит 14 тысяч гривен за тысячу кубов. Все тенденции на рынке говорят о том, что с 1 января «карета превратится в тыкву» и мы получим дикую цену на голубое топливо — от 12 до 14 тысяч гривен за тысячу кубометров», — считает Землянский.

По его словам, нынешнее молчание власти по газовому вопросу удивляет и не на шутку настораживает аналитиков. Да, в июне-июле тарифы символически снизили, «рыночная справедливость наступила», а значит, надо пересчитывать украинцам переплату за горячую воду, пусть даже задним числом. Но этого почему-то не происходит, говорит эксперт.

«Главная пиар-составляющая последнего снижения цены на газ такова: понижение-повышение в летний период никого в стране не волнует. Но, когда наступит отопительный сезон, это станет очень неприятным моментом для потребителей. Ведь с наступлением холодов цена газа сначала выйдет на сумму 9 тысяч 700 гривен за тысячу кубометров, а потом обязательно прыгнет еще выше», — прогнозирует бывший пресс-секретарь «Нафтогаза».

Землянский прокомментировал, каким образом может разрешиться вопрос продолжения транзита российского газа через территорию Украины.

«Главный вопрос — что мы будем делать после 1 января 2020 года? Если мы не заместим транзитный газ реверсным из Европы, то реальный дефицит газа на украинском рынке будет составлять 50 млн кубометров в сутки! — бьет тревогу энергоэксперт. — В этом случае стоимость любых транспортных услуг взлетит до небес, а люди взвоют! Но это почему-то никого сегодня не волнует — ни в нашем кабмине, ни в НАК «Нафтогаз Украины». Никто из чиновников и топ-менеджеров не говорит о разработке какого-то кризисного плана, поиске «запасного аэродрома» и т. д. По моим впечатлениям, новая власть не имеет ни малейшего представления о том, что такое целые замороженные города зимой. Никакой Майдан не пойдет в сравнение с тем, что может быть в случае полной остановки подачи тепла! Если в политике можно похихикать и «пропетлять», то в газовой отрасли это невозможно. Власти уже сегодня должны лихорадочно искать пути решения этого критически важного вопроса. Ключевая проблема — это сохранение транзита российского газа по украинской территории, но ею в Киеве пока никто всерьез не занимается».

Более того, будущий газовый кризис на Украине возможен еще и потому, что на сегодня все внешние игроки — как в стране, так и вне ее — в принципе заинтересованы в возникновении этого коллапса.

«Такой кризис, во-первых, позволит многим компаниям хорошо заработать, — считает Землянский. — Во-вторых, он даст возможность каждой из стран решить свои наболевшие вопросы. Так, Москве и Брюсселю кризис позволит окончательно решить проблему завершения «Северного потока — 2» и «Турецкого потока», показав их безальтернативность для Европы. А Соединенным Штатам наш газовый кризис даст отличный шанс увеличить свою долю на европейском рынке. Это звучит цинично, но в конечном итоге все на этом заработают, потому что в случае возникновения кризиса цены на газ резко подскочат. «Если вы сели играть в покер и не знаете, кто за столом лох, то лох, скорее всего, вы», — сказал в свое время глава «Нафтогаза» Андрей Коболев. Похоже, в данном случае Украине уготована именно такая роль».

Проблема усугубляется еще и тем, что на сегодня никто в стране не имеет реальных рычагов воздействия на газовый рынок Украины.

«Кабмин под руководством [Владимира] Гройсмана бездействует, сам премьер ушел в длительный отпуск. Парламент в стране даже еще не сформирован, пока никто ничего не может и не делает. Да, лидеры «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко и Виктор Медведчук ведут переговоры с Россией, они вынудили «Газпром» «открыть карты». Они показали свою позицию и готовы к созданию трехстороннего консорциума (Украина — Россия — Евросоюз. — Прим. ФАН) и резкому снижению цены на газ для украинцев. Европа точно так же готова создать консорциум. И сейчас в кулуарах вовсю идет обсуждение условий, как это будет происходить».

Но в той логике, в которой мыслили прошлые власти страны — с разделением «Нафтогаза» на части и другими важными шагами, — никто ничего не сделал, указывает аналитик.

«По большому счету у нас даже нет независимого оператора, руководство которого должно участвовать в переговорах и подписывать контракты в рамках консорциума. А ведь это критически важно для того, чтобы хоть как-то решить транзитный вопрос, — отметил Землянский. — Да, есть еще один вариант — решить его явочным порядком, по «грузинскому варианту». Напомню, когда не был урегулирован вопрос транзита российского газа через Грузию в Армению, газ просто шел себе и шел, а параллельно шли переговоры. Потом задним числом все оформили и рассчитались за услуги по транзиту. Но я не уверен, что в случае с Украиной этот прецедент может быть повторен».

В любом случае новые власти страны просто не понимают реальных масштабов «газовой проблемы» для Украины и относятся к ней крайне беспечно.