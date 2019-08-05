Регулярные массовые убийства превратили США в горячую точку

Такого в истории Америки еще не бывало: в течение 24 часов в стране произошли сразу два массовых убийства с применением огнестрельного оружия — в Дейтоне (Огайо) и Эль-Пасо (Техас).

Они никак не связаны между собой, просто так совпало, что при постоянном увеличении насилия в США два масс-шутинга оказались разделены лишь несколькими часами.

Верхушка айсберга

«Бойня в Техасе» стала уже 250-м таким случаем с начала года, если считать «массовкой» инциденты с гибелью более чем трех человек, и 21-м — если больше десяти, а «бойня в Огайо», соответственно, — 251-м и 22-м случаем. И наверняка далеко не последним в текущем году.

А ведь это лишь верхушка айсберга. За прошедшие выходные в различных инцидентах со стрельбой в Чикаго, штат Иллинойс, погибли 7 человек и было ранено 42. Сообщения об убийствах пошли так кучно, что чикагские полицейские в своих отчетах, чтобы избежать паники, отдельно указали, что «эти убийства никак не связаны с Дейтоном или Эль-Пасо».

При этом масса «мелких» случаев с применением огнестрельного оружия в других американских штатах остается за сферой внимания СМИ, находя себе место лишь в полицейской хронике. В таких инцидентах ежедневно погибает по 1—3 человека, и они составляют львиную долю общей статистики.

Что происходит? В чем причина этого всплеска насилия в Штатах?

Атлант взвел курок

Назовем вещи своими именами: на улицах американских городов развязана самая настоящая война, жертвами которой становятся тысячи американских граждан — при полной безответственности со стороны правительства. Страшно представить, что будет, если уровень жизни в США упадет хоть немного. Как знать, не покажется ли Руанда времен геноцида тутси со стороны хуту детским утренником на фоне того, во что способна скатиться Америка?

Вздор? Но весь мир помнит, как в затопленном Новом Орлеане многие добропорядочные американцы, так обожающие поднимать звездно-полосатый флаг на лужайке перед домом, за считанные часы растеряли человеческий облик, позабыв о долге, справедливости и чувстве локтя. Да и откуда оно возьмется в стране, живущей по заветам крайнего индивидуализма «расправившего плечи атланта»?

Аббревиатуру США уже давно расшифровывают как Стреляющие Штаты Америки. Шутка ли, в одной только Национальной стрелковой ассоциации (NRA) состоит больше пяти миллионов человек, готовых палить друг в друга. А всего «на руках» у американцев находится свыше 350 млн «стволов» (еще десять лет назад их было около 200 млн).

В Штатах практически свободное владение «огнестрелом» традиционно считается, наряду со свободой слова, одним из главных прав человека и чуть ли не религиозной ценностью. «Бог сотворил людей, а полковник Кольт сделал их равными», — гласит известный заокеанский афоризм. За этой возвышенной фразой кроется и другая, более прагматичная: «При помощи доброго слова и пистолета можно добиться гораздо большего, чем при помощи только доброго слова». В общем, вся внешняя политика США строится как раз на этом. Да и внутренняя тоже.

Понятное дело, раз на стене висит ружье, то время от времени оно стреляет. За год в среднем в Америке фиксируется примерно 2,5—3 миллиона случаев использования «огнестрела» гражданскими лицами в целях самообороны и примерно 700—750 тысяч — с криминальными целями. Добавить к этому связанный с постоянной пулебоязнью американских «копов» «предупредительный дружественный огонь» с их стороны, а это еще больше миллиона случаев в год, — и примерная картина жизни в Стреляющих Штатах с населением около 330 миллионов человек будет примерно ясна.

Золотые яйца

Но что же официальный Вашингтон? Пытается ли он обуздать эту волну насилия в своей насквозь милитаризированной стране? Вовсе нет. Вместо попыток исправить ситуацию власти США демонстрируют хладнокровие, граничащее с откровенным наплевательством.

Причина лежит на поверхности: «это просто бизнес». В США «оружейные бароны» с каждым годом продают все больше «огнестрела», и колоссальные прибыли давно уже придали им серьезный политический вес.

Так, согласно официальной статистике, за последние годы только в шести американских штатах из пятидесяти продажи оружия упали. При этом падение продаж было незначительным — от 5 до 25%. В то же время в остальных штатах продажи оружия только выросли. А рекорд поставили жители Массачусетса, которые увеличили закупки стволов на целых 434%.

Ни для кого не секрет, что многие влиятельные республиканцы напрямую получают деньги от уже упомянутой Национальной стрелковой ассоциации, которая спонсируется фирмами-производителями огнестрельного оружия. Поэтому никто из них не будет резать курицу, несущую «золотые яйца», даже если она ежегодно собирает страшную цену за их «высиживание».

Это значит, что несмотря на волну массовых убийств, правила этой жуткой «игры со смертью» останутся прежними. Никаких ограничений на владение оружием на федеральном уровне от Сената США не дождешься. Американские политики, как всегда, спрячутся за второй поправкой к конституции: «Поскольку хорошо организованное ополчение необходимо для безопасности свободного государства, право народа хранить и носить оружие не должно нарушаться».

Конечно, в реальности ни о каком «ополчении» речи не идет: большая часть граждан США никогда не служила в армии или в национальной гвардии. Да и никакой вооруженной организованной силы, отличной от подконтрольных государству структур, в Америке появиться лет сто как не может.

Вместо этого властные силы, которые обычно идентифицируют с пресловутым Deep State, «глубинным государством», напротив, мечтают об ужесточении контроля над американским обществом — но другим способом. По этой дорожке Вашингтон очень последовательно идет как минимум с 2001 года, когда под предлогом защиты от международного терроризма в США был принят «Патриотический акт», расправившийся со свободой слова.

Вместо Опиумных войн

Не будем забывать и о другом важнейшем факторе. В Америке не первое десятилетие бушует «опиоидная эпидемия», не говоря уже о массовом применении других психотропных веществ, на которых «сидят» более 100 миллионов человек. Понятно, что в этих условиях гарантированы как временные, так и необратимые изменения психики, часть которых проявляется через массовые расстрелы.

Огромное количество психически нездоровых людей в США — это очевиднейший провал американской системы здравоохранения и… все те же бешеные прибыли производителей узаконенной наркоты. Ползучий процесс легализации каннабиоидов, которые с подачи «светил медицины» рассматриваются как альтернатива опиатам, наверняка только добавит Америке огня — и в прямом, и в переносном смыслах.

45-й президент США Дональд Трамп неоднократно обращал внимание на это обстоятельство, превращающее недавнего «глобального лидера» в некое подобие циньского Китая после Опиумных войн, и призывал остановить наркотизацию страны. Но его слова, по большому счету, остались криком вопиющего в пустыне — слишком уж большие деньги тут крутятся.

Наконец, не будем забывать о том, что в Штатах фактически началась президентская гонка 2020 года, на которой безальтернативным кандидатом от республиканцев будет именно Трамп. Оппоненты из Демократической партии и Deep State позиционируют его как сексиста, расиста, ксенофоба и даже скрытого нациста.

В предчувствии гражданской войны

В связи с этим возникает вопрос: случайно ли так совпало, что прошедшие в США массовые расстрелы связывают с мотивами ненависти на расовой почве? Или это специально подготовленные провокации, исполнителями которых становились тем или иным образом зомбированные представители белого населения Америки, а жертвами — негры и латиноамериканцы? И не являются ли эти расстрелы одной из технологий предвыборной борьбы, направленной против Трампа и призванной сделать его в глазах всей «небелой» Америки полным «исчадием ада»?

Если подобная тенденция: «убийца — белый, жертвы — «цветные», — продолжится, то велик шанс массовой «ответки» с перспективой новой полномасштабной гражданской войны, которой Трампу давно грозили демократы.