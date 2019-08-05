Донбасс сегодня: Киев проводит перегруппировку войск, ВСУ задействуют подразделения РЭБ

Донбасс, 5 августа. ДНР под огнем гранатометов, по ЛНР огонь ведут из стрелкового оружия. Силы ООС используют перемирие для перегруппировки техники и живой силы. Подразделения радиоэлектронной борьбы противостоят беспилотникам ОБСЕ. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Передовые части Вооруженных сил Украины продолжают вести огонь по населенным пунктам Донецкой и Луганской Народных Республик. Всего за минувшие сутки сменами Совместного центра по контролю и координации прекращения огня ДНР и ЛНР зафиксировано три обстрела.

Два раза огонь открывался на Горловском и Донецком направлениях, с применением автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, один раз — на западном направлении обороны ЛНР, поселок Золотое обстрелян из автоматического стрелкового оружия.

ВСУ противодействуют миссии ОБСЕ

В то же время, несмотря на снижение интенсивности огня, вооруженные формирования Киева продолжают противостоять основной деятельности миссии ОБСЕ — фиксации нарушений сторонами гражданского конфликта минских соглашений.

Дежурные силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) из состава 20-го батальона ВСУ используются командованием Операции объединенных сил для противодействия беспилотникам ОБСЕ в районах населенных пунктов Новогнатовка, Славное и Старогнатовка, сообщает представитель Народной милиции ДНР майор Даниил Безсонов.

Кроме того, разведкой дончан установлены позиции противника, где военная техника размещена в нарушение минских соглашений и в непосредственной близости к домам мирных жителей. Позиции выявлены в поселках Новобахмутовка и Красногоровка. Как уточнил майор Безсонов, армия республики контролирует врага по всей линии боевого соприкосновения.

Силы ООС используют перемирие для перегруппировки

Не теряют времени зря боевые единицы северной группировки войск Украины. Перемирие используется частями и подразделениями оперативно-тактической группировки «Север» для перегруппировки живой силы и техники. При этом, аналогично ситуации в ДНР, размещение вооружения происходит вблизи жилых объектов.

Разведкой ЛНР зафиксировано прибытие и размещение трех боевых машин пехоты (БМП-1) в поселке Золотое на территории частного дома, информирует представитель Народной милиции луганчан Иван Филипоненко.

Вдоль линии соприкосновения армии ЛНР и киевских силовиков также работают украинские подразделения РЭБ с целью подавления сигналов беспилотников иностранной мониторинговой миссии ОБСЕ.