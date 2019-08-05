YouTube обвинили в блокировке трансляций митинга 3 августа в пользу антироссийских каналов

Журналист Леся Рябцева и блогер Илиас Меркури сообщили о блокировках их трансляции на YouTube во время несогласованного митинга в Москве 3 августа. Оба освещали происходящее на бульварах и сообщили, что их трансляция попросту «падала», отрубались сразу звук и изображение. По мнению блогеров, так работает «демократия в действии», ведь они подают информацию совсем не так, как это делают оппозиционные СМИ.

Между тем открыто оппозиционные ресурсы «МБХ-медиа» и «Дождь», также транслировавшие митинг в канале на YouTube, не сталкивались с помехами за все четыре часа – картинка была почти идеальной, за исключением отдельных моментов, которые сами корреспонденты объяснили проблемами с мобильным интернетом в центре Москвы. Что характерно, именно их трансляции, а также видео с канала Навального, YouTube выдавал в списке рекомендованных.

Наблюдатели заподозрили в этом проплаченную попытку американского видеохостинга вмешаться во внутриполитическую жизнь России – Меркури и Рябцева не придерживаются оппозиционной повестки и предпочитают подавать события через собственный взгляд.

Проамериканским спонсорам оппозиционных деятелей очень не выгодно, чтобы люди имели возможность видеть материалы с нейтральной объективной подачей, идущие вразрез с методичкой по очернению российских правоохранительных структур. Многие предположили, что это своего рода «обкатка», и в Единый день голосования 8 сентября технология заработает на полную мощность, чтобы показать миллионам пользователей лишь то, что они должны видеть, по мнению ангажированных западными странами структур

Ранее официальный спикер МИД РФ Мария Захарова назвала реакцию западных стран на московский несогласованный митинг примером вмешательства во внутренние дела РФ и призвала бороться с этим. В своем заявлении она напомнила, что посольство США опубликовало маршрут так называемой «прогулки» оппозиционеров по бульварам Москвы и призвало своих граждан быть осторожными в российской столице 3 августа – по сути, МИД США прорекламировало у себя эту акцию. Много внимания событиям уделила и европейская пресса, а позже политики Германии выступили с осуждением действий московских властей.