Украина просит США продать больше ракетных комплексов Javelin

Киев, 5 августа. Власти Украины запросили у США дополнительные поставки противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом заявил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.

По его словам, Киев обратился к Вашингтону с просьбой о дополнительных поставках противотанковых ракетных комплексов Javelin в рамках программы внешних военных продаж министерства обороны США. При этом украинская сторона утверждает, что необходимость в увеличении объемов количества комплексов Javelin связана с «оборонительными целями».

«Они хотят закупить больше Javelin», — сказал Тейлор в интервью «Радио Свобода».

В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп одобрил план предоставления Украине «летального оружия», в том числе противотанковых ракетных комплексов Javelin.

В апреле 2018 года Украина получила 37 ракетных комплексов Javelin, а также 210 ракет. При этом украинская сторона обязалась не использовать данное вооружение на линии столкновения на Донбассе.

Стоит отметить, что в 2020 финансовом году американская администрация запросила 250 миллионов долларов на военную помощь Украине. При этом бюджет США на 2019 год предполагает выделение 200 миллионов долларов на военную помощь Киеву. В конце июня 2019 года Конгресс США одобрил проект военного бюджета на 2020 финансовый год, который предполагает выделение Украине военной помощи в размере 300 миллионов долларов.