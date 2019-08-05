США выходом из ДРСМД перечеркнули многолетние усилия по избежанию конфликта, заявил Путин

Москва, 5 августа. Президент РФ Владимир Путин заявил, что США выходом из ДРСМД перечеркнули многолетние усилия, направленные на снижение вероятности масштабного военного конфликта, в том числе с использованием ядерного оружия. Также он сообщил, что Россия не будет размещать свои ракеты ни в каких регионах до тех пор, пока там не появятся ракеты средней и меньшей дальности производства США.