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США выходом из ДРСМД перечеркнули многолетние усилия по избежанию конфликта, заявил Путин

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США выходом из ДРСМД перечеркнули многолетние усилия по избежанию конфликта, заявил Путин

Москва, 5 августа. Президент РФ Владимир Путин заявил, что США выходом из ДРСМД перечеркнули многолетние усилия, направленные на снижение вероятности масштабного военного конфликта, в том числе с использованием ядерного оружия. Также он сообщил, что Россия не будет размещать свои ракеты ни в каких регионах до тех пор, пока там не появятся ракеты средней и меньшей дальности производства США.

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