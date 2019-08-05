Россия будет вынуждена приступить к разработке ДРСМД вслед за США, заявил Путин

Москва, 5 августа. Президент России Владимир Путин сделал заявление по поводу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава российского государства объяснил, что после того, как одна из сторон выходит из Договора, он прекращает свое действие автоматически.

«Россия вынуждена с сожалением констатировать, что односторонний, под надуманным предлогом, выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, разрушение одного из основополагающих документов в сфере контроля над вооружениями серьезнейшим образом осложнили ситуацию в мире, породили фундаментальные риски для всех», — цитирует пресс-служба Кремля Путина.

Лидер РФ обратил внимание на то, что ответственность за случившееся полностью лежит на Вашингтоне. По словам Путина, российская сторона не может игнорировать «сложившееся положение дел, довольствоваться ничем не обеспеченными со стороны американских коллег и их союзников декларациями о миролюбии».

Владимир Путин поручил Минобороны, МИД РФ и Службе внешней разведки России «наблюдать за дальнейшими шагами США по разработке, производству и размещению ракет средней и меньшей дальности». По словам лидера России, если появится подтверждение тому, что «США завершили разработку и приступили к производству соответствующих систем, РФ будет вынуждена приступить к полноформатной разработке аналогичных ракет».

По словам главы российского государства, до поступления таких систем на вооружение Армии России угрозы, которые возникают для РФ в связи с выходом Вашингтона из соглашения, «будут надежно парироваться уже существующими у нас средствами: ракетами воздушного базирования «Х-101» и «Кинжал», морского базирования «Калибр», а также перспективными комплексами».

Путин особое внимание обратил на то, что российская сторона не отказывается от взятых на себя односторонних обязательств.

«Все наши действия будут носить исключительно ответный, зеркальный характер», — заметил Путин.

Напомним, в понедельник лидер российского государства провел оперативное совещание с членами Совета безопасности, основной темой которого стал односторонний выход США из ДРСМД. В совещании приняли участие председатель кабинета министров Дмитрий Медведев, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, глава администрации президента Антон Вайно, министр обороны Сергей Шойгу, глава МВД Владимир Колокольцев, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, директор ФСБ Александр Бортников.

В прошлом году американский президент Дональд Трамп заявил о намерении Соединенных Штатов выйти из Договора о РСМД. В Вашингтоне бездоказательно обвинили Москву в нарушении пунктов соглашения. Лидер России Владимир Путин подписал аналогичный закон. 2 августа 2019 года госсекретарь США Майк Помпео объявил, что Вашингтон выходит из ДРМСД. Россия уже ответила, что примет зеркальные меры и выйдет из соглашения. В Москве неоднократно указывали на то, что действия Соединенных Штатов ставят под угрозу всю систему глобальной безопасности. Ранее в Пентагоне заявили о начале разработки ракет, которые были запрещены ДРСМД.