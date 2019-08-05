Шесть сталкеров задержаны возле зоны отчуждения Чернобыльской АЭС

Киев, 5 августа. Сотрудники правоохранительных органов Украины задержали шесть человек, которые пытались незаконно попасть в зону отчуждения Чернобыльской АЭС, об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

«Вчера… задержали шестерых экстремальных туристов — двух из Литвы и четырех наших соотечественников, которые пытались незаконно попасть в зону отчуждения в Киевской области», — сообщили в ведомстве.

В отношении задержанных были составлены протоколы о нарушении требований режима радиационной безопасности. Кроме того, в ведомстве отметили, что с начала 2019 года за попытку незаконного проникновения в зону отчуждения Чернобыльской АЭС задержаны более 70 человек, в том числе граждане РФ, Белоруссии и Казахстана.

Авария на Чернобыльской атомной электростанции 1986 года стала крупнейшей техногенной катастрофой в мировой истории. В зараженной зоне оказались сотни тысяч жителей Украины, Белоруссии и России. В ходе ликвидации последствий аварии была создана так называемая зона отчуждения.

Ранее власти Украины предложили запустить речные круизы в Чернобыльской зоне отчуждения. Госагентство разработало туристический маршрут по рекам Припять и Уж в Чернобыльской зоне отчуждения. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский предложил сделать Чернобыльскую зону отчуждения «точкой экономического роста и туристическим магнитом». 10 июля Зеленский подписал указ о снятии ряда запретов на посещение зоны отчуждения в Чернобыле.