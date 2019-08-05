Путин обсудил с Совбезом РФ ликвидацию ЧС в Сибири и Иркутской области

Москва, 5 августа. Президент РФ Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности РФ, в ходе которого обсудил вопросы ликвидации ЧС в Сибири и Иркутской области. Об этом говорится в сообщении Кремля.

В Кремле отметили, что участие в совещании приняли премьер-министр Дмитрий Медведев, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава администрации президента РФ Антон Вайно, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников и директор СВР Сергей Нарышкин. Главной темой совещания стал выход США из Договора о ликвидации ракет среднем и меньшей дальности (ДРСМД), однако президент РФ затронул вопросы ЧС в Сибири.

«Обсуждались вопросы, связанные с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций в Сибири и Иркутской области, актуальные вопросы социально-экономической повестки дня», — сказано в сообщении Кремля.

Режим ЧС введен в Иркутской области, Красноярском и крае, Якутии и Бурятии из-за лесных пожаров. В МЧС сообщили, что площадь природных пожаров на территории Сибири и Дальневосточного федерального округа (ДФО) сократилась за семь дней на 25%. При этом главной причиной пожаров стало неосторожное обращение с огнем, сухие грозы, которые очень часто приходили в регион, не являлись основной причиной возникновения природных возгораний.

По факту лесных пожаров СК РФ возбудил уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц министерства лесного хозяйства Красноярского края. Зaмнaчaльникa центрa «Антистихия» МЧС РФ Сергей Абанин подчеркнул, что причиной распространения лесных пожaров в Сибири стали недостаточные меры по ликвидации очагов возгораний.

Ранее Федеральное агентство новостей в специальном материале объяснило, можно ли потушить всю горящую тайгу в Сибири.