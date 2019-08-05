В Минобороны РФ сообщили о локализации пожара на складе под Ачинском

Красноярск, 5 августа. В Минобороны России заявили о локализации пожара на военном складе под Ачинском в Красноярском крае.

Пресс-служба ЦВО отметила, что на данный момент на территории воинской части под Ачинском проводится локализация очага пожара с привлечением пожарной бронетехники. На складе, где произошло возгорание, хранились артиллерийские боеприпасы, добавили в администрации губернатора Красноярского края.

«Территория оцеплена. В ликвидации пожара принимают участие специальные воинские подразделения и техника, — приводит РИА Новости заявление местных властей. — Личный состав воинской части укрыт в бомбоубежище».

ЧП произошло в пяти километрах от поселка Каменка. Мэр Ачинска Илай Ахметов констатировал, что на данный момент проводится эвакуация местных жителей Каменки и прилежащих к нему садоводческих участков. Организованы специальные автобусы.

«До города докатывается взрывная волна, по информации МЧС, — приводит его слова ТАСС, — угрозы для жизни и здоровья жителей города Ачинска нет».

В администрации Ачинска идет экстренное заседание штаба. Участники встречи принимают решения о подготовке мест в больницах, а также мобилизации транспорта. Глава региона Красноярского края вылетел на место взрывов.

По предварительным данным, пожар на военном складе произошел в 13.00 по московскому времени.