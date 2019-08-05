Политолог оценил последствия запрета экспорта сельхозпродукции из США в Китай

Власти Китая приказали государственным компаниям приостановить ввоз в страну американской сельскохозяйственной продукции. Они уже прекратили импорт и теперь ожидают, как будут продвигаться торговые переговоры двух стран.

Безусловно, США как государство не зависят от импорта и экспорта сельхозпродукции в Китай, однако торговая война двух стран не ограничится только этим, полагает политолог Владимир Брутер.

«Если продолжается торговая война между Америкой и Китаем, то это значит, что такие меры и методы противостояние не ограничат. Война будет продолжаться. Если стороны не придут к какому-либо соглашению, то это не последняя мера. Китай показывает США, что он не будет просто так смотреть на развитие ситуации, а, начиная с какого-то момента, станет давить в самое уязвимое для американцев место», — заявил эксперт в беседе с Федеральным агентством новостей.

Как показывает практика, запрет на ввоз сельхозпродукции при всей, казалось бы, не очень большой значимости сельского хозяйства в экономиках развитых стран, оказывает достаточно серьезное воздействие, говорит Брутер.

«Во-первых, сельское хозяйство создает большое количество рабочих мест. Во-вторых, очень сложно найти замену по позиции. Если Китай перестанет покупать американскую сою, то американцам почти некому будет ее продавать», — сообщил эксперт.

Кроме того, решение США о вводе с 1 сентября текущего года пошлин на весь китайский импорт является серьезной мерой, считает Брутер.

«Это около 30 млрд долларов. Но вопрос в том, что не обязательно эти деньги теряет Китай. Их теряют американские покупатели и компании, которые импортируют китайские товары. Пекин вполне может снизить курс юаня. В таком случае у китайцев могут возникнуть трудности в покупке импорта США, а китайский экспорт будет находить свои позиции. Дальнейшая ситуация зависит от того, как поведут себя американские покупатели. Если они будут покупать китайские товары на 5% дороже, то Китай мало что от этого потеряет», — рассказал собеседник ФАН.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что страна с 1 сентября введет новые пошлины в размере 10% на товары из КНР. Их общая стоимость составит 300 миллиардов долларов. Причиной такого шага он назвал невыполнение Китаем обещаний об увеличении закупок американской сельхозпродукции.