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Экономика

Политолог оценил последствия запрета экспорта сельхозпродукции из США в Китай

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Политолог оценил решение Китая по запрету госкомпаниям экспорта сельхозпродукции из США

Власти Китая приказали государственным компаниям приостановить ввоз в страну американской сельскохозяйственной продукции. Они уже прекратили импорт и теперь ожидают, как будут продвигаться торговые переговоры двух стран.

Безусловно, США как государство не зависят от импорта и экспорта сельхозпродукции в Китай, однако торговая война двух стран не ограничится только этим, полагает политолог Владимир Брутер.

«Если продолжается торговая война между Америкой и Китаем, то это значит, что такие меры и методы противостояние не ограничат. Война будет продолжаться. Если стороны не придут к какому-либо соглашению, то это не последняя мера. Китай показывает США, что он не будет просто так смотреть на развитие ситуации, а, начиная с какого-то момента, станет давить в самое уязвимое для американцев место», — заявил эксперт в беседе с Федеральным агентством новостей.

Политолог оценил решение Китая по запрету госкомпаниям экспорта сельхозпродукции из США

Как показывает практика, запрет на ввоз сельхозпродукции при всей, казалось бы, не очень большой значимости сельского хозяйства в экономиках развитых стран, оказывает достаточно серьезное воздействие, говорит Брутер.

«Во-первых, сельское хозяйство создает большое количество рабочих мест. Во-вторых, очень сложно найти замену по позиции. Если Китай перестанет покупать американскую сою, то американцам почти некому будет ее продавать», — сообщил эксперт.

Кроме того, решение США о вводе с 1 сентября текущего года пошлин на весь китайский импорт является серьезной мерой, считает Брутер.

«Это около 30 млрд долларов. Но вопрос в том, что не обязательно эти деньги теряет Китай. Их теряют американские покупатели и компании, которые импортируют китайские товары. Пекин вполне может снизить курс юаня. В таком случае у китайцев могут возникнуть трудности в покупке импорта США, а китайский экспорт будет находить свои позиции. Дальнейшая ситуация зависит от того, как поведут себя американские покупатели. Если они будут покупать китайские товары на 5% дороже, то Китай мало что от этого потеряет», — рассказал собеседник ФАН.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что страна с 1 сентября введет новые пошлины в размере 10% на товары из КНР. Их общая стоимость составит 300 миллиардов долларов. Причиной такого шага он назвал невыполнение Китаем обещаний об увеличении закупок американской сельхозпродукции.

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