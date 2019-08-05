Москвичи рассказали, как Гудков фальсифицировал подписи их умерших родственников

Москва, 5 августа. Группа журналистов посетила несколько столичных квартир, адреса которых были указаны в подписных листах так называемого кандидата в Мосгордуму и одного из организаторов массовых беспорядков на Трубной улице Москвы Дмитрия Гудкова.

Оказалось, что граждан, якобы поддержавших Гудкова в ходе подписной кампании в июне 2019 года, уже несколько месяцев нет в живых. В качестве доказательства корреспонденты разместили на видеохостинге YouTube ролик.

На видеозаписи запечатлен мужчина по имени Сергей, который объясняет представителям СМИ, что Филимонова Валентина Александровна, которая якобы поддержала своей подписью Гудкова в начале июля, скончалась несколько месяцев назад. Другая жительница Москвы — Роза Александровна Герасимова — умерла 10 июня этого года, о чем свидетельствует надпись на ее надгробии. Однако в поддельных листах Гудкова «красовалась» подпись якобы Розы Александровны от 2 июля.

Напомним, так называемая оппозиция провела незаконные акции в центре Москвы из-за недопуска их «независимых» кандидатов к выборам в Мосгордуму. Мосгоризбирком на абсолютно законных основаниях отказал так называемым «независимым кандидатам» в регистрации в качестве кандидатов в депутаты Московской городской думы, так как при проверке необходимых документов нашел в подписных листах огромное количество липовых подписей и данные давно умерших жителей столицы. В числе незарегистрированных кандидатов оказались единомышленники блогера Алексея Навального — Дмитрий Гудков и Любовь Соболь.

Сотрудники правоохранительных органов задержали свыше 600 участников «сходки», но после проверки документов практически всех отпустили. Примечательно, что главными «участниками» несогласованного митинга оказались западные журналисты, которые пытались достать хоть какую-то картинку. Жители Москвы высмеяли провальную акцию недокандидатов, отметив, что ее участниками были алкоголики, странный журналист с микрофоном неизвестной телекомпании.