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Жертвами авиаударов на юго-западе Ливии стали более 40 человек

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Жертвами авиаударов на юго-западе Ливии стали более 40 человекМосква, 5 августа. Жертвами авиаударов ВВС Ливийской национальной армии в городе Мурзук на юго-западе Ливии стали более 40 человек, еще 60 получили тяжелые ранения. Об этом сообщает французское информационное агентство Agence France-Presse со ссылкой со ссылкой на собственные источники.

«42 человека погибли и более 60 получили ранения, 30 из них находятся в тяжелом состоянии», — сообщает агентство.

По данным источников, 4 августа авиация Ливийской национальной армии (ЛНА) нанесла несколько ударов по городу Мурзук, который расположен на юго-западе Ливии. Авиаудар был нанесен по району города, в котором проживает народность тубу. Порядка 20 погибших принадлежали к народности тубу.

Стоит отметить, что после убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году в стране установилось двоевластие.

В настоящее время часть Ливии контролируется силами Правительства национального согласия (ПНС), которое базируется в Триполи. Другая часть страны находится под контролем властей, которых поддерживает Ливийская национальная армия.

В апреле 2019 года командующий ЛНА Халифа Хафтар приказал войскам начать наступательную операцию на Триполи, которая находится под контролем сил ПНС. В свою очередь вооруженные формирования ПНС объявили о начале ответной операции «Вулкан гнева».

В начале июля Совет Безопасности ООН принял совместное заявление, в котором осудил эскалацию конфликта в Ливии. Кроме того, Совбез призвал все стороны конфликта в Ливии вернуться за стол переговоров под эгидой ООН.

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