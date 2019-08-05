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Шойгу направил своего зама для ликвидации пожаров на военных складах Красноярского края

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Шойгу направил своего зама для ликвидации пожаров на военных складах Красноярского края

Красноярск, 5 августа. Министр обороны России Сергей Шойгу направил своего заместителя Дмитрия Булгакова для организации мероприятий по оперативной ликвидации пожара, возникшего на военных складах, расположенных в Ачинском районе Красноярского края. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что вместе с Булгаковым в Красноярский край направилась группа специалистов штаба материально-технического обеспечения (МТО).

Напомним, 5 августа на складе боеприпасов, расположенном под Ачинском, начался пожар и произошел взрыв. В результате инцидента пострадали четыре человека, в том числе один ребенок, сообщают «Известия».

После взрыва на место происшествия выехали пожарные и оперативная группа Единой дежурной диспетчерской службы, а также автобусы для эвакуации жителей близлежащей деревни Каменка. По предварительным данным, на складе загорелось хранилище пороховых зарядов, пишет «Газета.ru».

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Источник: Минобороны РФ
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