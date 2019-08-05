Москва, 5 августа. Сотрудника отдела расследований «Фонда борьбы с коррупцией» Георгия Албурова арестовали на 10 суток. Его обвиняют в нарушении установленного порядка организации либо проведения митинга.

Албурова задержали в субботу, 3 августа, на несогласованной акции на Бульварном кольце. Также за организацию незаконного митинга была задержана юристка «ФБК» Любовь Соболь. Ее оштрафовали на 300 тысяч рублей за организацию несогласованной акции в Москве 15 июля.

Ранее СК возбудил дело об отмывании 1 млрд рублей сотрудниками ФБК. По данным следствия, работники Фонда получили от неких «благотворителей» средства, полученные преступным путем. Известно, что глава ФБК Алексей Навальный поддерживает связь с судимым экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским и олигархом Михаилом Фридманом. Кроме того, спонсором блогера является международный преступник Уильям Браудер.

Только с 2017 по 2018 год на счета подозреваемых в «Альфа-банке» поступило свыше миллиарда рублей. Для того, чтобы скрыть крупное поступление, сумму вносили по частям через банкоматы. Так, (экс-глава предвыборного штаба Навального Леонид Волков ) внес за раз почти 36 млн рублей, а Роман Рубанов (бывший директор ФБК) — 24 млн рублей.

Навальный и «ФБК» очень явно обходят стороной деяния владельцев «Альфа-групп», в частности, одного из богатейших людей в мире по версии Forbes Михаила Фридмана. С Фридманом Навального свел Владимир Ашурков, который сделал состояние на махинациях и сбежал из России в Лондон. По некоторым данным, Ашурков был уволен из «Альфа-групп» после вскрытия переписки с главой ФБК. В ней он называет Фридмана «богатым кротом» и обещает «дорогому другу» Навальному «обеспечить движуху» с помощью влиятельного покровителя.

Несогласованный митинг так называемой «оппозиции» в поддержку недокандидатов в Мосгордуму прошел в Москве 27 июля. Поводом для незаконной акции стал отказ Мосгоризбиркома регистрировать соратников Навального кандидатами из-за огромного количества липовых подписей. Так, у юристки «ФБК» Любови Соболь нашли 14% поддельных подписей, в том числе за Соболь якобы подписали давно умершие люди.

Организаторов незаконного митинга предупреждали об ответственности за проведение акции. Провокаторы вели себя на незаконном митинге крайне агрессивно: кидались в сотрудников правоохранительных органов и росгвардейцев бутылками, кусками асфальта, мусорными урнами. Правоохранители задержали за нарушения 1074 человека, было составлено более 200 административных протоколов.