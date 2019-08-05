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Экономика

Сбербанк с 6 августа снижает ставки по ипотеке

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Сбербанк с 6 августа снижает ставки по ипотеке

Москва, 5 августа. Сбербанк с предстоящего вторника снижает ставки по ипотеке. Об этом сообщается в пресс-релизе финансово-кредитной организации.

Снижение ставки составит до 0,7 процентного пункта на главную линейку продуктов ипотечного кредитования, следует из сообщения.

Планируется, что купить жилье в новостройке в ипотеку можно по ставке от 7,6% годовых, а квартиру на вторичном рынке — от 9,1%.

Самая низкая ставка на приобретение жилья в готовом доме составит 9,1%, учитывая скидку для зарплатных клиентов банковской организации и участие в акциях «Молодая семья» и «Скидка 0,3% на ДомКлик».

Кроме того, снижение составит 0,5 процентного пункта на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, возведение жилого дома, покупку места в гаражном кооперативе.

В прошлый раз Сбербанк снижал ставки 25 мая текущего года — на 0,3-0,6 процентного пункта. В июне председатель организации Герман Греф заявил, что ставки по ипотеке будут снижаться в соответствии с ситуацией на рынке.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что отказ финансово-кредитных учреждений РФ снижать ставку по ипотеке для многодетных семей, которые взяли кредит до соответствующего указа, является ошибкой Кабмина.

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