Москва, 5 августа. Принц Гарри рассказал, что отказался от «пластика» в быту. Он выступил на седьмой конференции Google Camp. С 31 июля по 3 августа американский IT-гигант пригласил знаменитостей со всего мира обсудить глобальные проблемы, в том числе экологические темы. Мероприятие было закрытым, средствам массовой информации запретили транслировать встречу.

Как пишет газета «Известия», источники сообщили, что на неформальной церемонии открытия выступил принц Гарри, обратившийся к собравшимся с речью. Принц Гарри отказался от пластиковых пакетов и размножения. Он рассказал, что отказался в быту от пластиковых пакетов. Внук королевы Великобритании Елизаветы II уточнил, что строго следит за тем, чтобы обслуживающий его персонал также не использовал «пластик». Кроме того, он добавил, что намерен отказаться заводить с супругой Меган Маркл третьего ребенка в целях уменьшения выбросов углекислого газа в атмосферу.

Ранее пластиковый мусор нашел на дне глубочайшей впадины Мирового океана — бездны Челленджера — американский исследователь Виктор Весково. Он установил рекорд в одиночных погружениях.

Как рассказал 53-летний исследователь, кроме четырех новых представителей глубоководной фауны, он увидел и следы загрязнения океана — пластиковый мусор. Как пишут западные издания, на дне Марианской впадины обнаружили фантики от конфет.

Американец стал первым человеком, который в одиночестве на глубоководном аппарате Limiting Factor погрузился на рекордную глубину 10928 метров. Это на 16 метров глубже, чем ранее погружались люди. Отмечается, что в период с 28 апреля по 5 мая 2019 года Limiting Factor четыре раза опускался в бездну Челленджера. Кроме того, 7 мая он был в бездне Сирена, находящейся к северо-востоку от Марианской впадины.

Напомним, предыдущий спуск в бездну Челленджера был предпринят в 2012 году режиссером и исследователем Джеймсом Кэмероном. Тогда известный американский режиссер достиг глубины 10908 метров.

Марианская впадина поглотила около 80 миллионов тонн воды. Специалисты Вашингтонского университета обнаружили разлом на дне Марианской впадины. Ученые выяснили, что разлом находится на стыке двух тектонических плит. В него попадает огромное количество воды, в четыре раза больше, чем специалисты предполагали ранее. По последним подсчетам, за миллион лет через Марианский желоб в землю попало около 79 миллионов тонн воды. По словам ученых, уровень мирового океана при этом не снижается.