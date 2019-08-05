В России назвали сценарии ликвидации Украины

Политический обозреватель Дмитрий Лекух прокомментировал прогноз министра иностранных дел Украины Павла Климкина о массовой эмиграции украинцев, заявив, что страна готовится к ликвидации.
По словам Климкина, через несколько лет половина населения Украины может переехать за рубеж, а сейчас из страны эмигрировали около 20 млн украинцев.
«История всегда повторяется. Сначала как трагедия, потом — как фарс. То, что сейчас происходит на Украине в культурологическом смысле, — это, наверно, «Дни Турбиных» без Турбиных, которые из этого ада давно сбежали в Москву, а еще без «Беркута», который тоже сбежал», — заметил в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» Дмитрий Лекух.
Он согласился с главой украинского МИД относительно массовой эмиграции украинцев в ближайшее время.
«Климкин прав. Я сам с этой социологией работал как экономист. И могу сказать, что цифра в 20 млн, скорее всего, занижена. Действительно, украинская перепись населения покажет вам жесткие вещи по уезжающим и в Польшу, и в Португалию — туда почему-то очень большой поток с Украины, и в Россию. Про «западенские бригады», которые буквально живут на наших нефтяных приисках, возвращаясь на Украину на месяц, давно легенды ходят. И они с удовольствием получат российские паспорта, как только будет такая возможность. И мы с удовольствием их примем, мы ведь нормальные люди», — сказал Лекух.
По мнению аналитика, будущее Украины предрешено.
«Давайте говорить откровенно. Прошедшие выборы и вот эти бизнес-технологии, по которым USAID (Агентство США по международному развитию. — Прим. ФАН) ведет обучение будущих депутатов Рады, показали простую вещь. Украинцы, сами того не понимая, выбрали себе не государственную, президентскую и представительскую власть — они выбрали ликвидационную комиссию для государства.
Сейчас речь идет о нескольких сценариях ликвидации бизнес-проекта «Украина». Слава богу, нам удалось избежать жесткого военного варианта Петра Порошенко. К сожалению, не прошел медленный вариант — я бы сказал некрасивое слово — гниения Виктора Медведчука, при котором все шло бы, как шло. А что сделает Владимир Зеленский — уже не суть важно. Скорее всего, это будет совсем уж бизнес-вариант: быстрая приватизация земли, быстрая продажа всего, что есть — остатков в банках, остатков железных дорог, и ликвидация. Хеджировать риски и давать по тапкам — эти ребята другого не умеют», — заключил Дмитрий Лекух.