Ходорковский активно вмешивается в московские выборы и спонсирует беспорядки

Накануне митинга 3 августа спонсируемая олигархом Михаилом Ходорковским организация «Открытая Россия» через подконтрольные СМИ, блоги и Telegram-каналы распространила методичку для участников несогласованной акции, в которой рассказала о правилах поведения на самой акции, при задержании, в автозаке, в участке и при возможном аресте, указав контакты правозащитников и телефон горячей линии.

Журналисты федеральных изданий также заметили интересную листовку, доказывающую серьезную заинтересованность миллиардера в беспорядках в Москве на время предвыборной кампании в Мосгордуму. На след структур Ходорковского указывают и многие другие характерные черты летних московских акций, устраиваемых компанией так называемых «независимых кандидатов» в МГД, чьи подписи забраковал Мосгоризбирком.

Михаил Борисович сердится

Самого Михаила Борисовича связывание методички для участников митинга от «Открытой России» с его именем проняло до такой степени, что он отреагировал на эти материалы в личном аккаунте в Twitter.

О блогере Владиславе Синице, который призывал зверски расправляться с детьми росгвардейцев, а также о проекте «Сканер», где выкладывали лица и данные сотрудников правоохранительных органов, собирая под каждым постом кучу гневных комментариев с призывами к насилию в адрес их самих и семей, Ходорковский не упоминал. Хотя раньше неоднократно говорил, что против того, чтобы вмешивать в политическую борьбу не причастных к «преступлениям режима» членов семей своих противников.

Не исключено, что молчание МБХ по такой резонансной теме — не что иное, как карт-бланш на подобные провокации для его подопечных, но быстрое задержание Синицы и уголовное дело по статье об экстремизме должны несколько охладить готовность — на адвокатов всем денег не хватит даже у олигарха.

Расчеловечивание Росгвардии как часть кампании

Интересны и колонки о московских акциях на ресурсе «МБХ-медиа». Укробританский политолог Владимир Пастухов красиво и по-умному пишет о новой эстетике Москвы, навязчиво сравнивая ее с нацистской. То форма росгвардейцев напоминает ему гестаповскую из «Семнадцати мгновений весны», то картинки городской жизни — фильмы Лени Рифеншталь.

Человеку из Великобритании, где по улицам разгуливают ультраправые хулиганы и полиция не всегда может с ними справиться (сам же вспоминает случай, как их демонстрацию пытались сдержать «добродушные пузатые бобби без оружия и в замызганной форме»), получается, виднее со стороны. На родной Пастухову Украине никакого возрождения нацизма и фашизма будто бы и нет: русскоязычное большинство не ущемляют, бандеровцев не героизируют и добробаты с рунами «зиг» на флагах в Донбассе не бесчинствовали — олигарх не заплатит тому, кто их там «увидит».

Тезис о том, что в Росгвардии служат только «фашисты и нелюди», активно продвигают в блогах либеральных активистов и на проекте «Сканер». После пастуховской колонки на ресурсе Ходорковского стало очевидно, кто «автор идеи» и спонсор плана по расчеловечиванию охраняющих порядок людей в форме в сознании обывателей. В дальнейшем таких выпадов может стать еще больше — пластинка о «гестаповцах» явно понравилась либералам.

Пока есть бюджет и олигарх готов платить, «профессиональные революционеры» рады стараться, раскачивая людей на беспорядки. Если росгвардейцы — «фашисты», то противодействие им — подвиг, не так страшно их провоцировать и идти под дубинки, даже если получишь реальный срок за агрессию в сторону полиции, история тебя оправдает. Притом что ни один росгвардеец пока не замечен в призывах к насилию по отношению к детям, в отличие от тех, кто им «героически» сопротивляется в Интернете и на улице.

И опять ни слова о том, будет ли Михаил Борисович Ходорковский платить адвокатам задержанных и как-то еще облегчать им жизнь. Одни только сочувствующие твиты, осуждающие дело против ФБК по поводу отмывания денег. Ну и традиционные призывы продолжать выходить, пока Любовь Соболь, Ивана Жданова, Илью Яшина, Дмитрия Гудкова, Юлию Галямину и остальных не допустят до выборов в обход закона. Микроблог олигарха, где он «пишет сам», по его утверждению, полон новостей и репостов о кампании навальнистов в МГД, как будто ничего больше его не волнует.

У Михаила Ходорковского много личных причин не любить современную Россию и ее руководство — после разоблачения чудовищных хищений нефти в ЮКОСе миллиардер сел на десять лет в тюрьму. Когда он освободился и бежал в Англию, развернул масштабную антироссийскую деятельность на средства, отмытые через офшоры британских Виргинских островов и дорогую недвижимость по всему миру. Что движет олигархом — желание отомстить или другой интерес, — никто не узнает, но Великобритания, предоставившая ему комфортное убежище, всегда была геополитическим противником России. И не исключено, что деньги Михаила Борисовича служат и политическим целям этой страны, тем более что отношения Москвы и Лондона в очередной раз обострились.