Утонувшие в Севастополе спортсменки готовились к чемпионату мира по кикбоксингу

Севастополь, 5 августа. Действующая чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу утонули во время шторма в одной из бухт Севастополя.

По данным издания ForPost, трагический инцидент произошел 4 августа в районе яхт-клуба «Юг» в бухте Омега. Члены сборной России по кикбоксингу Элина Гисмеева и Фатима Жагупова утонули во время шторма. По предварительным данным, одна из девушек прыгнула с пирса в шторм, а вторая пыталась ее спасти, в конечном итоге обе девушки утонули.

По данным телеканала «360», спортсменки приехали в Севастополь на сборы. Они готовились к чемпионату мира по кикбоксингу. Родители погибших спортсменок вылетели в Крым.

Элина Гисмеева занималась тренерской деятельностью. О погибшей Гисмеевой рассказала мать двух девочек, которых она тренировала.

«Это огромная потеря не только для ее семьи и спорта, но и для очень многих простых людей, которые знали Элину Гисмееву», — рассказала женщина.

По словам подруги семьи Жагуповых, что 5 августа спортсменка должна была прилететь в Нальчик к своему двухлетнему сыну.

«У нее сын, три года скоро будет», — пояснила женщина.

Она также добавила, что Фатима не слишком хорошо плавала, однако не раздумывая бросилась спасать свою подругу.