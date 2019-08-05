Арестован девятый фигурант по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля

Москва, 5 августа. Пресненский суд Москвы арестовал девятого фигуранта дела о массовых беспорядках на незаконном митинге 27 июля в Москве.

Девятым фигурантом дела стал Сергей Абаничев, его арестовали до 27 сентября. Ранее в понедельник суд отправил под стражу жителя Нижнего Новгорода Владислава Барабанова и студента МГТУ имени Баумана Даниила Конона.

По данным следствия, Конон и другие пока неустановленные участники незаконного митинга побуждали собравшихся к беспорядкам, игнорировали законные требования правоохранителей, вышли на проезжую часть и перекрыли движение. Вина молодых людей подтверждается записями с камер видеонаблюдения и протоколами.

Несогласованный митинг так называемой «оппозиции» в поддержку недокандидатов в Мосгордуму прошел в Москве 27 июля. Поводом для незаконной акции стал отказ Мосгоризбиркома регистрировать соратников блогера Алексея Навального кандидатами из-за огромного количества липовых подписей. Так, у юристки «ФБК» Любови Соболь нашли 14% поддельных подписей, в том числе за Соболь якобы подписались давно умершие люди.

Организаторов незаконного митинга предупреждали об ответственности за проведение акции. Провокаторы вели себя на незаконном митинге крайне агрессивно: кидались в сотрудников правоохранительных органов и росгвардейцев бутылками, кусками асфальта, мусорными урнами. Правоохранители задержали за нарушения 1074 человека, было составлено более 200 административных протоколов.