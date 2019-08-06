Сирия, 6 августа. Правительственная армия возобновила продвижение в Хаме в ответ на провокации боевиков, боевики ССА обложили данью жителей Африна, курды проводят аресты в Хасаке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): возобновила наступление на террористов в Идлибской зоне деэскалации.

«Сирийская свободная армия» (ССА): вымогает деньги у жителей Африна.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): потеряло шесть боевиков при ударе ВВС Ирака.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: вновь открыла огонь по САА в Хаме.

Курды: провели новую кампанию арестов в городе Хасака.

Провинция Алеппо

Протурецкие формирования «Свободной сирийской армии» (ССА) продолжают терроризировать население курдского кантона Африн, который был взят под контроль турецкой армией и ее союзниками из сирийских незаконных вооруженных формирований в ходе операции «Оливковая ветвь». По данным базирующейся в Лондоне «Сирийской обсерватории по правам человека» (SOHR), боевики из протурецкой группировки «Лива Султан Мурад», которая удерживает деревню Коблак в Африне, обложили «налогом» всех жителей деревни, которым не принадлежат дома, в которых они живут (даже если у них есть официальное разрешение на проживание от владельцев домов). Террористы требуют от таких жителей откуп в размере 200 долларов за человека, угрожая выгнать их из поселка или арестовать в случае отказа платить.

Провинция Хама

Сирийская арабская армия возобновила в понедельник наступление на севере провинции Хама в ответ на многочисленные нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных группировок «умеренной оппозиции», подстрекаемых террористами коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» (находится под контролем боевиков запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры1»).

В числе таких нарушений местный новостной источник в Twitter (@MasarPressNet) приводит гибель двух бойцов САА, которые были застрелены снайпером на дороге между КПП у населенного пункта Аш-Шалиут и деревней Аз-Залакият.

Источники в Twitter (@GeromanAT) сообщают также о возобновлении авиаударов по позициям террористов в Хаме, однако на данный момент в них принимают участие только ВВС Сирии. Некоторые источники говорят также о работе ВКС РФ в провинции Хама, однако эти сообщения не подтверждаются.

Провинция Эс-Сувейда

В провинции Эс-Сувейда вооруженные группировки похищают людей ради выкупа. Как сообщает местное издание Suwayda24, в течение июля в провинции были похищены 19 человек различного возраста, мужчины и женщины. В некоторых случаях похитители отпускали людей практически сразу же, в некоторых — освобождения удавалось добиться лишь благодаря вмешательству полиции.

Напомним, в течение нескольких лет часть провинции Эс-Сувейда находилась под контролем боевиков «Свободной сирийской армии» (ССА). Кроме того, в провинции действовали боевики запрещенного в РФ «Исламского государства», которые взяли под свой контроль район вулканического плато Ас-Сафа на востоке, на границе с провинцией Хомс. Предполагается, что остатки вооруженных группировок ССА и перешедшие на подпольное положение боевики ИГ могут быть причастны к «эпидемии» похищений в Эс-Сувейде.

Провинция Хасака

Боевики проамериканской курдской коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF) провели новые рейды на территории города Хасака. Агентство Step News сообщает, что массовые аресты прошли на западе Хасаки — в районе Аль-Нашва. Вероятнее всего, как и ранее, целью курдских боевиков являются арабские молодые люди, которых в принудительном порядке забирают на службу в SDF. Ранее подобная практика неоднократно вызывала возмущение местного арабского населения, а представитель гуманитарного управления ООН специально проводила переговоры с главарем SDF Мазлумом Абди, чтобы прекратить насильственный призыв людей, в том числе несовершеннолетних, на службу в SDF.

Ирак

Как минимум шесть боевиков группировки «Исламское государство» были уничтожены в результате авиаудара в иракской провинции Ниневия. Канал Al Sumaria TV опубликовал пресс-релиз, согласно которому авиаудар ВВС Ирака по боевикам ИГ был произведен в соответствии с данными, полученными от разведки. Никаких дополнительных подробностей военной операции не приводится, источник указывает, что остатки боевиков ИГ продолжают действовать в провинции Ниневия, несмотря на территориальный разгром «Исламского государства».

1 Организация запрещена на территории РФ.