Прикрывшийся младенцем волонтер штаба Соболь стал подозреваемым по делу о беспорядках

Москва, 5 августа. Волонтер штаба Любови Соболь Сергей Фомин, который управлял толпой во время несанкционированного митинга, прошедшего в Москве 27 июля, а затем сбежал, прикрывшись чужим младенцем, стал подозреваемым по делу о массовых беспорядках. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

Ранее Фомин проходил по делу в качестве свидетеля, однако теперь ему предъявили обвинение и отправили под арест. Сейчас под стражей находятся 10 фигурантов данного дела.

Напомним, во время несанкционированной акции, состоявшейся 27 июля в столице, Фомин руководил толпой, направляющейся из Брюсова переулка, затем регулировал движение на Тверском бульваре и Новом Арбате. Кроме того, волонтер штаба Соболь раскачивал толпу выкриками и инструктировал пришедших по ведению незаконного митинга. Позже семейная пара передала Фомину своего ребенка, которого волонтер штаба Соболь, желающий избежать задержания и беспрепятственно покинуть незаконный митинг, посадил в эрго-рюкзак и использовал в качестве живого щита, сообщает «Ридус». Telegram-канал «Меркури» опубликовал видео, на котором явно прослеживается координаторская деятельность Фомина.

Отметим, что несанкционированную акцию организовали представители так называемой оппозиции, которых Мосгоризбирком правомерно отказался регистрировать в качестве кандидатов на выборах в Мосгордуму, поскольку они предоставили большое количество поддельных подписей. Лидером по фальсификации стала Любовь Соболь, среди подписей которой оказалось 14,67% брака при допустимой норме 10%.

Такой исход был довольно предсказуем, поскольку юриста так называемого ФБК неоднократно ловили на махинациях с подписями. Например, сотрудники правоохранительных органов нашли в одной из съемных московских квартир целую «фабрику поддельных подписей». Кроме того, в документах Соболь обнаружились «подписи мертвецов».

Практически все организаторы незаконной акции, прошедшей 27 июля, оказались под стражей, кроме Любови Соболь, которая прикрылась от ареста наличием ребенка. Однако в ее отношении все же возбудили административное дело. Кроме того, суд оштрафовал Соболь на 300 тысяч рублей.

Отметим, что во время незаконной акции, которая заявлялась как «мирный митинг», участники активно провоцировали полицию, применив перцовый баллончик, а также бросая в правоохранителей куски асфальта и бутылки. При этом полицейские действовали в рамках закона и обеспечивали безопасность москвичей и туристов, а также пресекали правонарушения.