Мошенник под видом сотрудника банка украл у жительницы Кемерова 200 тыс. рублей

Кемерово, 5 августа. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают мошенника, который похитил у жительницы Кемерово 200 тысяч рублей.

Как пишет «Газета Кемерова», мужчина, личность которого к настоящему моменту не установлена, представился сотрудником службы безопасности банка. По словам 37-летней женщины, злоумышленник сообщил о попытке несанкционированного списания денежных средств с ее счета. Кемеровчанка передала мошеннику все реквизиты карты и пароль.

«Потерпевшая неоднократно слышала о дистанционных мошенничествах, но искренне считала, что с ней общается специалист банка, которому можно доверять», — объяснили в правоохранительных органах.

В настоящее время полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства случившегося, злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.