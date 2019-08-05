Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Мошенник под видом сотрудника банка украл у жительницы Кемерово 200 тыс. рублей

518
0 Оставить комментарий

Мошенник под видом сотрудника банка украл у жительницы Кемерова 200 тыс. рублей

Кемерово, 5 августа. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают мошенника, который похитил у жительницы Кемерово 200 тысяч рублей.

Как пишет «Газета Кемерова», мужчина, личность которого к настоящему моменту не установлена, представился сотрудником службы безопасности банка. По словам 37-летней женщины, злоумышленник сообщил о попытке несанкционированного списания денежных средств с ее счета. Кемеровчанка передала мошеннику все реквизиты карты и пароль. 

«Потерпевшая неоднократно слышала о дистанционных мошенничествах, но искренне считала, что с ней общается специалист банка, которому можно доверять», — объяснили в правоохранительных органах.

В настоящее время полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства случившегося, злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров