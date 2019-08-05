В Госдуме отреагировали на страшилки о рецессии и безработице в России

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко отреагировал на пессимистический прогноз о якобы поджидающей Россию рецессии, включающей спад экономики, сокращение малого и среднего бизнеса, а также значительный рост безработицы. Ранее неблагоприятным экономическим прогнозом, который может начать сбываться в России уже в 2019 году, поделились эксперты Института экономики роста.

Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в 2019 году, а не в 2021-м, как ранее допускало Минэкономразвития, говорится в экспертном докладе Института экономики роста им. Столыпина, наблюдательный совет которого возглавляет российский бизнес-омбудсмен Борис Титов.

По мнению первого заместителя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадия Онищенко, подобные экономические «страшилки», которыми время от времени пугают россиян, не только не соответствуют реальности, но и носят провокационный характер.

«Это достаточно старая тема — все эти разговоры о рецессии, спаде производства, о том, что чуть ли не 20 миллионов россиян в ближайшее время лишится работы, — отметил Онищенко в комментарии Федеральному агентству новостей. — Никакой новизны в этих страшилках нет, и мне непонятно, почему они снова и снова выходят в топ новостей и попадают в разряд самых обсуждаемых».

Онищенко напомнил, что прогнозы о том, что скоро отпадет нужда в значительном количестве охранников, водителей, секретарей и представителей некоторых других популярных специальностей, появляются с завидной регулярностью.

«Об этом говорят последние лет 15, утверждая, что неизбежное развитие цифровой экономики сделает многие массовые специальности гораздо менее востребованными, — говорит парламентарий. — Да, цифровая экономика должна развиваться, но это не значит, что это произойдет в одночасье — за одну ночь. Да, отмирание некоторых профессий неизбежно, но это достаточно длительный процесс. А вместо отмерших специальностей появятся другие. Если всерьез рассуждать об этой проблеме, считаю, нужно говорить, что нам пора создать систему образования, которая давала бы возможность, имея базовый фундамент, получить большую вариативность при специализации».

Необходимо создавать у людей мотивацию быстро переучиваться и давать им такую возможность, тогда им будет проще быстро получить новую востребованную на рынке профессию, говорит парламентарий.

«Вот о чем надо говорить, а не запугивать население провокационными разговорами о рецессии и миллионах безработных. Сегодня ситуация непростая, и бросаться такого рода безапелляционными заявлениями считаю неправильным. Такое безответственное поведение не должны себе позволять как представители исполнительной и законодательной власти, так и уважаемые члены экспертного сообщества», — резюмировал Геннадий Онищенко.

Ранее министр экономики Максим Орешкин предупредил о возможной рецессии в 2021 году из-за активного роста потребительского кредитования, но глава Центробанка Эльвира Набиуллина опровергла этот прогноз.