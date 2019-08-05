Политолог рассказал, почему Порошенко отдыхал на Мальдивах под чужим именем

Крупное судебное разбирательство ждет экс-президента Украины Петра Порошенко. Против него инициировано новое уголовное дело об отдыхе на Мальдивах по подставным документам. Об этом заявил юрист и бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов.

В январе прошлого года Порошенко находился во время новогодних каникул на отдыхе на Мальдивах, который обошелся ему в полмиллиона долларов. По словам юриста, бывший украинский президент и члены его семьи использовали для поездки за границу паспорта на чужие имена.

«Нам нужно установить все подставные фамилии и чужие паспорта фигурантов, чтобы проверить их на наличие зарубежной собственности, счетов и новых офшоров», — пояснил Портнов, отметив, что он будет ходатайствовать о привлечении в качестве свидетелей сотрудников аэропорта, пограничников, охранников.

Это связано с тем, что Петр Порошенко, находясь на посту президента Украины, не хотел демонстрировать свой дорогой отдых на Мальдивах, считает политолог Богдан Безпалько.

«В условиях, когда большинство населения Украины погружалось в нищету, он позволил себе роскошно отдохнуть на Мальдивах. Ради этого он и пытался ехать под чужим паспортом и как-то скрыть эту поездку», — заявил эксперт в беседе с Федеральным агентством новостей.

Петр Порошенко вряд ли будет привлечен к ответственности украинской системой правосудия, говорит политолог.

«Если бы его хотели привлечь к ответственности, то посадили бы под домашний арест или в СИЗО. Ему выдвигают достаточно тяжелые обвинения, которые предполагают изоляцию как обвиняемого. Еще нет никаких решений судов. Порошенко, конечно, могут лишить неприкосновенности большинством голосов в парламенте. Но пока что у него есть определенный иммунитет и преследование экс-президента носит демонстративный и рекламный характер для [Владимира] Зеленского. Однако вполне возможно, что Зеленский с Порошенко находятся в договорных отношениях. Один играет роль кота Тома, а другой — мышонка Джерри. Они друг за другом бегают. Если бы реально хотели его наказать, то сделали бы это давно», — отметил собеседник ФАН.

Напомним, 1 августа Порошенко и его команда стали фигурантами нового уголовного дела о хищениях в армии. Таким образом, экс-президент Украины накопил больше десятка обвинений.

По некоторым данным, сейчас бывший президент находится за границей, куда уехал отдохнуть.