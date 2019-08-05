Генпрокуратура РФ выявила искажения в статистике лесных пожаров в Иркутской области

Москва, 5 августа. Власти Иркутской области искажали статистику лесных пожаров в регионе, сообщил прокурор главного управления по надзору за исполнением законов в сфере охраны окружающей среды Роман Федосов.

«Достоверно можно говорить об искажениях в Иркутской области и ряде других регионов… По Красноярскому краю проверка еще идет, по Бурятии таких случаев выявлено не было», — сообщил Федосов.

Прокурор отметил, что из-за искажения статистики пожаров федеральные профильные ведомства не могли адекватно реагировать на пожары. Федосов добавил, что еще одной проблемой была волокита. Именно из-за волокиты власти Приангарья не смогли вовремя увеличить группировку для тушения пожаров, пишет «Царьград». Прокурор отметил, что зачастую наблюдаются недоработки и в правоохранительных органах. Федосов сообщил, что в Красноярском крае фигурантом уголовного дела о поджоге леса стал только один человек, сообщает НСН.

Ранее в МЧС сообщили, что площадь природных пожаров на территории Сибири и Дальневосточного федерального округа (ДФО) сократилась за семь дней на 25%. При этом главной причиной пожаров стало неосторожное обращение с огнем, сухие грозы, которые очень часто приходили в регион, не являлись основной причиной возникновения природных возгораний.

СК РФ возбудил уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц министерства лесного хозяйства Красноярского края. Зaмнaчaльникa центрa «Антистихия» МЧС РФ Сергей Абанин подчеркнул, что причиной распространения лесных пожaров в Сибири стали недостаточные меры по ликвидации очагов возгораний.