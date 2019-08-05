Эксперты сделали прогноз относительно рецессии в экономике России

Москва, 5 августа. Специалисты Института экономики роста имени Столыпина П.А. считают, что в 2019 году в России может произойти техническая рецессия. Об этом говорится в аналитическом обзоре института, который был создан на основе анализа показателей малого и среднего предпринимательства.

«Учитывая текущую экономическую политику и слабый эффект национальных проектов, техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019 году, а не в 2021 году, как предсказывает Минэкономразвития», — говорится в обзоре.

Кроме того, в документе отмечается, что анализ динамики развития малого и среднего предпринимательства свидетельствует о снижение экономической активности в России. При этом анализ экономических показателей крупнейших российских предприятий и госсектора по итогам первой половины 2019 года показал рост.

Согласно данным Росстата, по итогам первого квартала 2019 года рост ВВП России составил 0,5%. При этом во втором квартале 2019 года рост ВВП составил 0,8%. По мнению экспертов института, рост пришелся только на крупные предприятия и госсектор. В то же время количество малых и средних предприятий продолжает сокращаться.

Стоит отметить, что ранее глава министерства экономического развития РФ Максим Орешкин заявлял, что данные, характеризующие экономическую ситуацию в РФ, не соответствуют рецессии.