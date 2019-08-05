Сможет ли турецкая угроза заставить сирийских курдов забыть о США ради Дамаска

Анкара намерена начать новую военную операцию на территории Сирии и уже уведомила об этом Россию и США, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в Бурсе на западе Турции. Как сообщает агентство Anadolu, Эрдоган подчеркнул — турецкая армия не оставит без ответа провокации и обстрелы, которые совершают действующие на сирийской стороне от границы боевики Рабочей партии Курдистана.

«Терпению Турции есть предел», — объявил Эрдоган на митинге в воскресенье.

В американском Госдепартаменте успели выразить «обеспокоенность» в связи с планами Турции провести новую операцию, аналогичную «Щиту Евфрата» и «Оливковой ветви», и призвали к диалогу для поисков «постоянного решения».

«Мы сочли бы любое подобное действие неприемлемым и, таким образом, вновь призываем Турцию работать с нами над совместным подходом», — заявила пресс-секретарь Госдепа Морган Ортагус, напомнив о присутствии американских военных в зоне предполагаемой операции.

Напомним, уже несколько лет Анкара настаивает на создании 20-километровой «зоны безопасности» вдоль всей северной границы Сирии. По версии турецких властей, «зона безопасности» позволит разорвать связи между курдским сепаратистским подпольем в западной Турции и курдскими вооруженными формированиями на севере Сирии. Анкара утверждает, что от сирийских курдов, которых накачивают оружием Соединенные Штаты, через границу поступает оружие, используемое сепаратистами из Рабочей партии Курдистана против турецких солдат и мирных жителей. Соединенные Штаты с 2015 года поставляют сирийским курдам оружие, чтобы те могли бороться против террористов «Исламского государства»1 (запрещено в РФ). Однако после того как было объявлено о «победе» над ИГИЛ1, Вашингтон решительно отверг требования Турции забрать оружие у курдов. Теперь Анкара настаивает на том, что только военная операция в Сирии может лишить оружия членов РПК.

Но сирийские курды, по их собственным словам, намерены стоять насмерть. Командующий проамериканскими вооруженными формированиями коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF) Мазлум Абди ранее заявлял, что турецкая операция будет означать начало новой крупной войны на севере Сирии. Курды видели, что происходило в кантоне Африн, захваченном Турцией и протурецкими формированиями «Свободной сирийской армии» (ССА). Там наемники из бандформирований сирийской «умеренной оппозиции» воспользовались шансом пограбить местное население и устраивали кровавые набеги на курдские деревни. Теперь SDF намерены не допустить повторения этого в восточной части Рожавы.

Для американцев удар союзника по НАТО по курдским формированиям станет настоящей катастрофой — SDF является проводником американской политики в Сирии и контролирует территорию наиболее ценных нефтяных промыслов в провинции Дейр-эз-Зор. Вашингтон строго-настрого запретил сирийским курдам вести сепаратные переговоры с Дамаском о примирении и интеграции курдов в послевоенной Сирии — однако турецкая угроза вполне способна заставить курдов вновь искать помощи Дамаска.

В случае если бы под контроль Дамаска вернулись территории на востоке Сирии, турецкое вторжение удалось бы остановить — Россия смогла бы убедить Анкару, если бы власти Сирии дали гарантии, что будут бороться с влиянием Рабочей партии Курдистана. При этом американские базы на территории восточной Сирии оказались бы фактически в осаде, а Дамаск смог бы восстановить контроль над нефтяными промыслами и продолжить борьбу с «Исламским государством», боевики которого продолжают подпольно действовать в Ракке, Хасаке и Дейр-эз-Зоре, частично легализовавшись после прохождения фильтрационных лагерей на курдской территории. Курды же при этом получили бы последний шанс получить роль при формировании новой конституции — если не в качестве участников, то хотя бы в роли наблюдателей работы конституционного комитета Сирии.

Эксперты в беседе с Федеральным агентством новостей, впрочем, выразили сомнения в том, что Турция рискнет начать военную операцию, которая может поставить под угрозу ее отношения с американцами.

Военный эксперт, глава информационно-аналитического агентства «Кассад» Борис Рожин напомнил, что США уже долгое время эффективно используют санкционное давление и другие меры для того, чтобы защитить курдов от Турции. Присутствие американских военных до сих пор позволяло держать турок на границе.

«Эта ситуация уже не в первый раз возникает — когда турки затевают операцию в Северной Сирии, американцы начинают купировать этот процесс, воздвигая свои новые опорные пункты непосредственно у турецкой границы и пытаясь остановить турецкое продвижение, — отметил Рожин. — Однако разлад между США и Сирией усугубляется, и то, что работало год назад, уже может не сработать — позиция Турции в курдском вопросе постепенно радикализируется, и тема операции в Рожаве уже не первый год муссируется в турецком военном ведомстве, так что, возможно, Анкара решит показать США, что Турция не намерена до бесконечности выслушивать нотации Вашингтона. Найдут ли США убедительные аргументы, чтобы заставить турок снова отступить — не факт, все-таки ситуация меняется, и не только между США и Турцией, но и в регионе, поэтому Анкара может решиться сыграть в «предметную игру» и начать наступление на позиции американских прокси».

Прежде чем говорить что-то о новой турецкой военной операции, следует все же дождаться конкретных шагов со стороны Эрдогана, считает ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

«Это уже не первое заявление Эрдогана о военной операции против курдских сил. Следует отметить, что широкомасштабная операция турецкой армии против курдских сил чревата обострением конфликта. Присутствие американских военных может привести к столкновениям — однако сомнительно, что это допустят, можно уверенно сказать, что таких столкновений не будет. Необходимо, чтобы заявления Эрдогана были подтверждены какими-то действиями — пока на этой территории находятся американские силы, вряд ли стоит ожидать, что Турция проведет там военную операцию. Скорее всего, эта операция либо будет отложена, либо будет проходить в районах, где нет американских баз», — предположил востоковед.

По мнению Бориса Долгова, на открытии автомагистрали в Бурсе Эрдоган лишь в очередной раз заверил турецкий народ, что курдская проблема обязательно будет решена. Но до тех пор пока в Сирии находятся американские войска, ситуация с места не сдвинется — ни на севере, ни на юге страны.

«Эти заявления Эрдогана, на мой взгляд, носят в большей степени пропагандистский характер. Начало военной операции исключать нельзя, но только в том случае, если будут выведены американские военные, либо эта операция будет проходить на территории, где они не присутствуют», — предположил собеседник ФАН.

Между тем представители МИД России уже предлагали вариант, который устраивает всех, кроме американцев, напомнил Долгов.

«Российская позиция заключалась в компромиссном подходе – с учетом интересов Турции, но подчеркивая важность территориальной целостности и суверенитета Сирии, о чем делала заявления и Анкара. Скорее всего, Россия будет стремиться к компромиссному варианту, который вполне возможен, ведь было предложение со стороны российского МИД о том, чтобы поддержать позицию Дамаска, который предлагал ввести правительственные войска на восток Сирии и защитить курдов от возможного вторжения, а Турцию – от наиболее радикальных группировок, — напомнил Долгов. — Это вполне приемлемый вариант».

1 Организация запрещена на территории РФ.