Сирия, 5 августа. Госдеп США выразил обеспокоенность планами Турции начать операцию на севере САР. Автомобиль высокопоставленного члена «Хурас Ад-Дин» был подорван на севере Идлиба. ВС Ирака выявили четыре укрытия ИГ1 в провинции Дияла, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: задержали несколько подозреваемых в связях с ИГИЛ1 лиц в городе Аль-Курия юго-восточнее Дейр-эз-Зора.

«Сирийская свободная армия»**: атакует позиции боевиков к западу от Аль-Баба в северной части Алеппо.

«Исламское государство»1: подозревается в установке СВУ в иракской провинции Дияла.

«Хурас Ад-Дин»: пережила взрыв в городе Тафтаназ на севере Идлиба.

ВС Ирака: выявили четыре убежища террористов ИГ в Дияле.

Провинция Алеппо

К северу от административного центра провинции не утихают перестрелки на линии разграничения сил курдов и поддерживаемых Турцией группировок. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (XXVII27), джихадисты «Сирийской свободной армии» (ССА) атакуют укрепрайоны Отрядов народной самообороны (YPG) к западу от Аль-Баба.

Между тем неизвестные попытались организовать взрыв на территории Африна, оккупированной боевиками протурецких бандформирований. Согласно информации Twitter-канала (Step_Agency), сотрудникам местной «полиции» удалось обезвредить СВУ на въезде в населенный пункт Раджу, расположенный в западной части кантона. Предполагается, что бомба была заложена членами курдских подпольных групп, действующих в рамках операции «Гнев оливок».

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в сети Twitter (deirezzor24) сообщает о том, что правительственные подразделения продолжили обследовать территории на побережье реки Евфрат, находящиеся в непосредственной близости от оккупированных курдами районов. Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) провели обыски в городе Аль-Курия к юго-востоку от Меядина, в результате которых по подозрению в связях с «Исламским государством» были задержаны несколько человек. Степень их причастности к террористической деятельности пока устанавливается. Напомним, в прошлом месяце участились вылазки подпольных ячеек ИГ на западном берегу Евфрата, что побудило САА активизировать спецоперации по поиску боевиков на данном направлении.

Провинция Идлиб

Агентство новостей Al Masdar News сообщает о новом взрыве в северной части Идлиба. Сработало СВУ, установленное под автомобилем одного из высокопоставленных членов связанной с «Аль-Каидой»1 (запрещена в РФ) группировки «Хурас Ад-Дин» в городе Тафтаназ. Целью атаки стал боевик по прозвищу Абу Аль-Валид Аль-Туниси, родом из Туниса, который на протяжении сирийского конфликта выступал на стороне различных антиправительственных формирований. Никакой информации о том, удалось ли джихадисту выжить, пока не поступало. Активисты вооруженной оппозиции обвинили в организации взрыва «спящие ячейки» «Исламского государства», однако интернет-порталы, подконтрольные группировке, пока не заявляли о причастности террористов к случившемуся.

Тем временем в южной части Идлиба возобновились ответные обстрелы со стороны Сирийской арабской армии (САА), спровоцированные ударами исламистов по жилым районам городов Скальбия и Тель-Сальхаб, находящихся на северо-западе соседней Хамы. Как передает Twitter-канал (Step_Agency), под ударом правительственных подразделений оказались огневые позиции радикалов в окрестностях Хан-Шейхуна.

Провинция Ракка

Глава пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус заявила об обеспокоенности Вашингтона планами Турции приступить к полномасштабной военной операции в Северной Сирии к востоку от Евфрата, а также о том, что США считают подобные действия неприемлемыми. Напомним, накануне президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Бурсе объявил, что Анкара готова начать наступление в Сирии с целью зачистки приграничных районов от радикальных курдских формирований, связанных с Рабочей партией Курдистана (РПК). Об этом турецкая сторона проинформировала США и Россию.

Ирак

Стало известно о том, что накануне в провинции Дияла прогремел новый взрыв. СВУ детонировало поблизости от населенного пункта Аль-Аббара, что привело к ранению двух военнослужащих вооруженных сил Ирака. Информационное агентство Iraqi News сообщает о том, что это подвигло правительственные силы на активизацию обысков в регионе. При поддержке Сил народной мобилизации и военных самолетов иракские войска обследовали территорию провинции, в результате чего им удалось выявить четыре укрытия «спящих ячеек» ИГИЛ, в которых хранилось оружие, продукты питания, одежда и устройства связи. Кроме того, во время операции были демонтированы шесть взрывных устройств.

1 Организация запрещена на территории РФ.