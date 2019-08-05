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Украинские силовики начали разворовывать оборудование уникальной шахты под Донецком

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Украинские силовики начали разворовывать оборудование уникальной шахты под Донецком

Киев, 5 августа. Украинские силовики начали вывозить имущество уникальной шахты, расположенной под Донецком, рассказал начальник пресс-службы Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов.

По его словам, в настоящее время «боевики 92-й бригады в Авдеевке «активно разворовывают оборудование шахты «Бутовка-Донецкая» с последующей его сдачей на металлолом». Об этом пишет «Донецкое агентство новостей».

«На шахте «Бутовка-Донецкая» вывоз имущества на металлолом начался практически в промышленном масштабе. Примечательно, что изначально разворовывание шахты начали рядовые боевики бригады на передовой с целью выручки денег на покупку продуктов, которые не додавались подразделениям», — подчеркнул Безсонов.

Он рассказал, что комиссия ВСУ прибыла на место после многочисленных жалоб, однако состава преступления она не нашла. По информации разведки ДНР, для вывоза имущества шахты привлечено несколько подразделений и девять военных грузовиков. 

Шахту «Бутовка-Донецкая» сдали в эксплуатацию в 1919 году. Она отличается мощностью угольных пластов (2–2,2 м.). В настоящее время предприятие не работает.

Напомним, на Украине в 2014 году произошел государственный переворот. Луганская и Донецкая области отказались признавать новое руководство страны и заявили о своей независимости. Киев ввел на территорию Донбасса войска, но ополченцам удалось оттеснить ВСУ. Для урегулирования гражданского конфликта в Донбассе были приняты минские соглашения. Однако украинская власть регулярно их нарушает.

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