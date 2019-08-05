Призывавшему к расправе над детьми полицейских блогеру предъявили обвинение

Москва, 5 августа. Задержан блогер, призывавший в социальной сети Twitter к расправе над детьми полицейских, которые обеспечивали безопасность на столичных улицах во время незаконного митинга. Об этом сообщила журналистам официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По словам спикера ведомства, Максиму Стеклову, который оказался 30-летним жителем Московской области Владиславом Синицей, уже предъявлено обвинение по статье об экстремизме. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

«Следствием уже проведен обыск по месту жительства фигуранта, изъяты предметы, имеющие значение для следствия, которые в настоящее время исследуются специалистами Следственного комитета», — заявила Петренко.

Она отметила, что подозреваемого проверят также на причастность к иным возможным преступлениям, сообщает Пятый канал.

Ранее руководитель АНО «Евразийский институт молодежных инициатив» Дмитрий Захаров, комментируя ситуацию с задержанным агрессивным блогером, заявил, что благодаря обеспечению современными устройствами и аппаратурой работа силовых ведомств не дает злоумышленникам шансов уйти от наказания.

Напомним, 3 августа в столице прошел несанкционированный митинг, организаторами которого выступили «независимые кандидаты» из команды скандального блогера Алексея Навального. Основными организаторами несогласованной сходки выступили Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Любовь Соболь и другие так называемые «оппозиционеры», отрабатывающие гонорары Запада. Поводом для проведения очередного противозаконного митинга стал отказ Мосизбиркома зарегистрировать кандидатами в депутаты Мосгордумы единомышленников Навального, которые попались на массовых фальсификациях подписей избирателей.

В ходе несанкционированного мероприятия 3 августа сторонники «оппозиции» пытались организовать массовые беспорядки, но адекватные действия полиции позволили избежать провокаций. Сотрудники правоохранительных органов задержали более 600 участников незаконного митинга. При этом почти все задержанные были отпущены после проверки документов. Главными участниками митинга стали журналисты западных СМИ, которые отчаянно пытались получить какую-то «картинку».