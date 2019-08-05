Бразильский наркобарон перевоплотился в собственную дочь, чтобы сбежать из тюрьмы

Москва, 5 августа. Главарь банды наркоторговцев «Красная команда» Клаувино да Силва попытался сбежать из тюрьмы в Бразилии, переодевшись в свою 19-летнюю дочь, сообщили в управление пенитенциарных учреждений Рио-де-Жанейро.

Инцидент произошел в субботу в тюрьме Рио-де-Жанейро «Жерисино». 42-летний наркоторговец, приговоренный к 73 годам заключения, предпринял крайне необычную попытку сбежать.

Во время визита его дочери в тюрьму мужчина перевоплотился в 19-летнюю родственницу. Для этого гангстер надел парик, латексную маску и обтягивающие джинсы. Изюминкой образа стала женская кофточка с узором в виде розовых пончиков.

Однако охранникам тюрьмы показалось подозрительным поведение «молодой леди», покидающей заведение. Сотрудники «Жерисино» поймали беглеца на выходе.

Правоохранительные органы ведут расследование этой попытки побега. По их версии, необходимые аксессуары в тюрьму пронесла беременная посетительница, которую не обыскивали сотрудники охраны.

Наркоторговец планировал вместо себя в камере оставить дочь. Полиция выясняет, была ли девушка соучастницей неудачной попытки отца сбежать из заключения. Самого преступника после проступка перевели в тюрьму строгого режима, передает «МИР24»

Полиция опубликовала видео, на котором преступник по требованию правоохранителей постепенно разоблачается: сначала мужчина снимает парик, затем женскую верхнюю одежду, потом бюстгальтер. Последней он стягивает с себя латексную маску.