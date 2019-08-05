Скабеева объяснила, чем Зеленскому грозят шутки о раздаче украинских паспортов россиянам

Президент Украины Владимир Зеленский назвал неправильной выдачу паспортов РФ жителям Донбасса, сравнив происходящее с выдачей украинских паспортов жителям Красноярского края. Ему ответила тележурналистка Ольга Скабеева.

«Это наши граждане, граждане Украины! Как можно раздавать им паспорта? Это же неправильно. Представьте, я или мой представитель приезжает, допустим, в Красноярск или куда-то и берет раздает украинские паспорта. Разве это правильно? Я понимаю, что традиция давно пошла — и в Крыму раздавались, и в Закарпатье тихонько раздавались венгерские паспорта… Я считаю, что это неправильно, это незаконно. Донецк и Луганск — это наша земля, там живут наши люди. Сегодня они находятся в тяжелейшем оккупированном состоянии. И какой смысл России, которая все время говорит, что ее нет в Донбассе, раздавать паспорта нашим гражданам?» — сказал Зеленский.

Слова украинского президента обсудили в прямом эфире российского телевидения.

«Если ты не хочешь, чтобы кто-то брал чужие паспорта, наверное, надо в своей стране каким-то образом организовать условия», — высказалась ведущая программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Ольга Скабеева.

Гость ее студии, секретарь президиума Центрального совета партии «Справедливая Россия» по международным делам Александр Романович заметил, что Зеленский продолжает политику своего предшественника Петра Порошенко, основанную на лжи.

«К Зеленскому такое отношение, будто он такой хороший, такой умный, с юмором может что-то сказать. А он на самом деле врет и искажает. Он говорит, что приедет в Красноярск и начнет раздавать украинские паспорта. Но никто не едет в Киев раздавать российские паспорта. Этого нет», — сказал Романович.

Скабеева объяснила, что «если формально подойти к вопросу, то в Донбассе не раздают российские паспорта, их раздают в России: сначала нужно подать заявление, а потом приехать в Ростов за паспортом».

Телеведущая также напомнила, что Зеленский ранее уже предлагал россиянам украинские паспорта, но желающих не нашлось.

Украинский журналист Александр Чаленко, обозреватель портала Ukraina.ru, в свою очередь выразил мнение, что российские паспорта с удовольствием получат жители самых разных регионов Украины.

«Если раздать жителям Харькова, Одессы и даже Киева российские паспорта, мы получим многомиллионную армию русских патриотов. И если раздать украинские паспорта, как они хотят, кубанцам, жителям Зеленого Клина на Дальнем Востоке и Красноярскому краю, то тоже получится многомиллионная армия русских патриотов. И тогда Виктор Янукович, которого мы так не любим, снова станет президентом Украины», — заявил Чаленко.

Скабеева заметила, что это уже известная шутка: «если россиянам выдать украинские паспорта, то мы придем на украинские выборы и наконец-то выберем нормальную украинскую власть.

«Поэтому давайте не шутить с этим», — предупредила Скабеева.

Она подчеркнула, что Россия всего лишь ввела упрощенный порядок получения российского гражданства жителями Донбасса, а не раздает свои паспорта всем подряд на украинской территории.