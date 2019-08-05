Российские экипажи ставят рекорд за рекордом в танковом биатлоне

Второй экипаж сборной России на соревнованиях по танковому биатлону в рамках V Армейских международных игр АрМИ-2019 установил новый рекорд трассы — 17 мин. 30 сек. Предыдущий рекорд, поставленный первым российским экипажем, продержался всего сутки.

Еще вчера казалось, что командир танка старший сержант Константин Вертунов, наводчик-оператор старший сержант Игорь Шиленин и механик-водитель старший сержант Илья Ишимов сделали невозможное. Однако сегодня второй экипаж российской сборной в составе командира танка старшины Михаила Жилина, наводчика-оператора старшины Бато Цыдыпова и механика-водителя старшего сержанта Ивана Осеева доказал, что невозможное возможно не только дважды, но и трижды. Эти ребята улучшили результат своих соотечественников, поставив сразу два рекорда — времени прохождения трассы и достигнутой скорости.

За рекордными заездами наблюдал корреспондент Федерального агентства новостей.

Погнали!

Задача-минимум нашего первого экипажа выглядела действительно просто — добиться лучших результатов, чем те, что продемонстрировали первые экипажи КНР и Белоруссии 3 августа. Задача-максимум была посложнее — превзойти рекорд в заезде индивидуальной гонке, установленный российским же экипажем в 2017 году, — 19 мин. 10 сек.

Российская «семьдесятдвойка» красного цвета заняла позицию на третьей дорожке. Согласно жеребьевке, вместе с нашими танкистами в заезде участвовали экипажи из Армении, Киргизии и Ирана. Их танки для лучшего опознавания были окрашены в желтый, синий и зеленый цвета.

11:00 — горн! Под рев танкового дизеля, оставляя позади шлейф черного солярного выхлопа, первым со старта сорвался армянский танк и ушел на «змейку», она же — «участок заграждений и маневрирования». Красный танк начал гонку вторым. К этому моменту желтый танк имел перед красным фору в 2 мин. 40 сек.

Все, погнали!

То, как российский экипаж загружал БК, больше всего напоминало цирковой номер. Ты только моргнуть успел, а там уже выстрелы к танковому орудию из укупорок внутрь боевого отделения телепортировали.

Тем временем армяне на огневом рубеже начали поиск расположенной на удалении 1600 метров мишени №12 — «танк». Мишень непростая — стеклянная. Любое попадание сразу будет заметно не только судьям, но и зрителям.

Спустя четыре минуты после старта, когда желтый танк еще искал «танк», красный танк уже вкатился на огневой рубеж. Через 28 секунд после этого россияне открыли огонь.

Первый выстрел из пушки! — прямое попадание в левый нижний край мишени. Затем, всего через 18 секунд, Игорь Шиленин ювелирно всадил снаряд прямо в центр расположенной на удалении 1700 метров второй мишени. Еще секунд 15, и снаряд нашего танка поразил третью мишень, отстоящую от огневого рубежа на 1800 метров.

После этого красный танк в облаке пыли пронесся мимо флегматично замершего на огневом рубеже танка желтого и стал лидером гонки.

Выстрел армянского танка прогремел, когда российский Т-72Б3 уже летел к «броду», — промах! А красная машина уже рушилась в бассейн с мутной дождевой водой, полностью скрывшись в гигантском пенном всплеске.

Ходу, ходу!..

Дальнейшее пересказывать бесполезно, ибо такое надо видеть своими глазами. Это была виртуозно исполненная экипажем симфония красного танка. Без сучка и задоринки, не допустив ни единого промаха, российский Т-72Б3 филигранно прошел трассу и первым пересек финишную черту. Секундомеры в этот момент показывали 18 мин. 55 сек.

Трибуны взвыли. Рекорд пал, да здравствует рекорд!

Вторыми с одним промахом пришли киргизы: 25 мин. 37 сек. Третьими с двумя промахами — армяне: 29 мин. 43 сек. Дольше всех, промахнувшись во все, что только было можно, катался по трассе иранский экипаж — 38 мин. 33 сек.

Победа у российских танкистов получилась прямо-таки оглушающая. Вышедший к журналистам сразу после завершения заезда начальник Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил РФ генерал-полковник Иван Бувальцев с трудом сдерживал эмоции.

«У нас только что завершился заезд нашей сборной, которая за время 18 минут 55 секунд выполнила поставленную задачу, побив тем самым рекорд 2017 года. Соревнования продолжаются — нам в спину дышит команда Армении. Все самое интересное впереди!..» — сказал Бувальцев.

«Тут очень много рисков…»

Торжественная церемония открытие АрМИ-2019 состоялось днем раньше — в субботу 3 августа.

Любопытно, что когда министр обороны России Сергей Шойгу комментировал это событие, то озвучил причины, побудившие военное руководство РФ в 2015-м впервые заняться организацией Игр, следующим образом:

«Первая и главная, она может показаться для вас… неожиданной — приведение в порядок полигонов, для того чтобы все полигоны у нас соответствовали высочайшим стандартам, чтобы можно было учить специалистов любого уровня. Вторая — когда мы поняли по всей информации, по всем данным, что наши танкисты и артиллеристы, мотострелки стреляют на учебе боеприпасов в разы меньше, чем западные коллеги… И это показала одна из первых внезапных проверок, что стреляем плохо…»

Напомним, что V Армейские международные игры проходят с 3 по 17 августа одновременно на 21 полигоне 10 стран — Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Монголии, Узбекистана и России. В АрМИ-2019 принимают участие 223 команды из 39 стран, представляющих Европу, Азию, Африку, Центральную и Латинскую Америку.

Пять иностранных государств (Франция, США, Словакия, Турция и Мексика) направили на Игры своих наблюдателей. Девять стран принимают в АрМИ участие впервые. Это Абхазия, Иордания, Камбоджа, Конго, Куба, Мали, Мозамбик, Шри-Ланка и Южная Осетия.

Общая численность участников V Армейских международных игр превышает 5 тыс. человек.

Отметим, что министерство обороны РФ ежегодно шлет приглашения на участие в АрМИ десяткам стран, не исключая и государства-члены НАТО. Но те в своем большинстве избегают направлять военнослужащих и технику на Армейские международные игры. Глава Минобороны России отметил, что не стал бы утверждать, что в основе этого решения лежат исключительно политические мотивы.

«Политические соображения, конечно, присутствуют, когда говорят: «Нет, ну мы в них участвовать не будем». Тут же очень много рисков. Если у тебя техника хуже, завтра ты будешь хуже ее продавать», — пояснил Шойгу.

Балет в «Алабино» и Т-80

Всего программой АрМИ-2019 предусмотрено 32 конкурса по полевой, воздушной и морской выучке. На протяжении всей истории Игр самым популярным конкурсом был и остается танковый биатлон. Традиционно он проводится на подмосковном полигоне «Алабино».

По уточненным данным, в «Танковом биатлоне — 2019» принимают участие 24 команды. В их состав вошли танкисты из Анголы, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Венесуэлы, Вьетнама, Зимбабве, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Кубы, Кувейта, Лаоса, Мьянмы, Монголии, России, Сирии, Сербии, Судана, Таджикистана, Уганды, Узбекистана и ЮАР.

Каждая команда имеет право выступать на своих собственных танках, но этим пунктом правил в полной мере воспользовались лишь россияне, белорусы и китайцы. Первые выступают на основных боевых танках Т-72-Б3. Вторые — на танках Т-72Б, модернизированных белорусским ОПК до стандарта Т-72Б3. Ну, а третьи привезли свои танки Type 96B, доработанные для участия в танковом биатлоне настолько, насколько это разрешается правилами проведения конкурса.

Танкисты остальных стран по разным причинам решили выступать на предоставленных министерством обороны РФ танках Т-72-Б3. Такого «спортинвентаря» для проведения танкового биатлона понадобилось 102 единицы!

В 2019 году команды участников танкового биатлона впервые оказались разделены на два дивизиона. Распределение произошло на основании рейтинга команд, составленного по итогам танкового биатлона прошлого года. Россия, Китай, Белоруссия, Казахстан, Азербайджан и другие «ветераны» попали в первый дивизион. Команды с меньшим опытом и дебютанты — во второй.

Таким образом, «Танковый биатлон — 2019» станет первым, в ходе которого состоятся четыре полуфинала и два финала. При этом оба дивизиона пройдут через три конкурсных этапа: индивидуальная гонка, полуфинальные заезды эстафеты и финальный заезд.

Началу битвы бронированных «гладиаторов» 3 августа предшествовали два любопытных события — грациозный танковый балет в исполнении экипажей 4-й гвардейской танковой Кантемировской дивизии и финальный заезд всеармейских соревнований женских танковых экипажей.

В танковой гонке выступили три лучших экипажа под началом старшего лейтенанта Марины Пушкаревой, ефрейтора Анны Корчагиной и сержанта Альбины Трофимовой. При этом выступали красавицы-танкистки не на привычных зрителям дизельных «семьдесятдвойках», а на газотурбинных Т-80УЕ-1, получивших за свои характеристики красноречивое прозвище «реактивные танки».

День победы китайцев

Конечно, дистанция, которую преодолевали «бронеамазонки», была менее сложной, чем та, на которой предстояло выступать парням во время танкового биатлона. Но это ничуть не умаляет мастерства женских танковых экипажей. Когда управляемые красавицами «восьмидесятки» с характерным свистом турбин неслись по танкодрому, трибуны буквально ревели от восторга!..

Ну, а в 13.00 раздался звук горна, и со старта сорвались машины танкистов «старшего» дивизиона. В первом заезде участвовали танки команд Китая, Белоруссии, Азербайджана и Сербии. Вот они только что стояли на старте, а вот уже скрылись в густых облаках пыли.

На дистанции 4100 метров танкистам-биатлонистам предстояло преодолеть «участок заграждений и маневрирования», «брод», «колейный проход в минно-взрывных заграждениях», «курган», «огненную полосу», «противотанковый ров с проходом», «макет колейного моста», «гребенку», «эскарп» и «косогор». Эти заграждения каждый экипаж должен был пройти трижды.

Во время первого круга танки выполняли по три выстрела штатным боеприпасом из 125-мм орудия по тройке расположенных на разном расстоянии мишеней. На втором круге командир танка вел огонь из зенитного пулемета по «вертолетам». На третьем круге наводчик должен был поразить из спаренного пулемета мишень «РПГ». Наказание за промахи — штрафные круги. Ошибка при преодолении препятствий — пит-стоп.

Сложно? С трибун кажется, что не особо. На деле же каждый круг по четырехкилометровой дистанции превращался для танкистов в битву не только с соперниками, но и с самими собой, а также со своей машиной. Какую тактику выбрать — нестись по трассе биатлона «закинув рога за спину» или двигаться более медленно и осторожно?

Первый вариант теоретически гарантировал хорошее время прохождения, но повышал риск ошибок, промахов и поломок. Второй «съедал» много лишних минут и секунд, но зато позволял сберечь машину и избежать штрафов.

Китайцы, главные конкуренты российской сборной, выбрали первый вариант. Результат — один промах при стрельбе из пушки, но зато лучший результат первого дня танкового биатлона — 21 мин. 01 сек. Белорусы выбрали вариант №2, поразили все мишени, но пришли к финишу вторыми — 21 мин. 50 сек. Третьими оказались азербайджанцы — два промаха из пушки, штрафные круги и 24 мин. 20 сек. Последними финишировали горячие сербские парни, в азарте гонки промазавшие по всем мишеням, — 32 мин. 02 сек.

Однако успех китайцев, как мы знаем, был с лихвой перекрыт экипажами сборной России.

Как запороть два двигателя

Фантастический результат Константина Вертунова, Игоря Шиленина и Ильи Ишимова продемонстрировал, что российская команда находится в отличной форме и отдавать свой титул чемпиона не собирается. А как обстоят дела у других команд?

Прокомментировать Федеральному агентству новостей конкурс «Танковый биатлон — 2019» согласился полковник в запасе Виктор Мураховский, главный редактор журнала «Арсенал Отечества».

— Виктор Иванович, к удивлению многих, Индия, с удовольствием принимающая на своей территории конкурс «Отличники военной разведки», от отправки в этом году своей команды на танковый биатлон воздержалась. Как вы думаете, что стало причиной этого?

— Чтобы разобраться в этом казусе, следует вспомнить биатлон 2017 года, на который прибыли танки Т-90С «Бхишма» индийской сборки. Индийцы тогда на них умудрились насмерть запороть два двигателя. Движки не подлежали восстановлению. Это сразу лишило индийскую команду двух танков из трех имеющихся.

— Простите, но как?

— Дело было в том, что индийцы решили по-своему отрегулировать топливную систему танковых двигателей, но при этом вышли за пределы номинальных режимов.

— Такие действия на танковом биатлоне — насколько это распространенная практика?

— Я, наверное, не открою большого секрета, если скажу, что этим в той или иной мере занимаются все команды-участницы танкового биатлона. Если открыть инструкцию по эксплуатации танков Т-72/Т-90, то в ней содержится описание возможности регулировки подачи топлива и некоторых других, скажем так, хитростей, которые позволяют превысить номинальные режимы работы двигателя, тем самым повысив его мощность.

— Надо полагать, что у таких действий имеются не только позитивные, но и негативные последствия?

— Естественно, такие действия снижают ресурс двигателя и повышают нагрузку не только на двигатель, но и на обслуживающие системы. В том числе — и на привод вентилятора. Это устройство, которое внешне может показаться довольно простым, на деле является технологически довольно сложным. Вместе с самим вентилятором, оно не только обеспечивает постоянный воздушный поток в зависимости от мощности двигателя, но и демпфирует ударные нагрузки.

— Так что же произошло с двигателями?

— Получилось так, что индийцы, вмешавшись в топливную систему и добившись повышения мощности двигателя, заставили привод вентилятора работать в критическом режиме. Возможно, он бы и выдержал. Но, как выяснилось, привод вентилятора индийского производства по своим характеристикам уступал продукции нашего «Уралвагонзавода». В итоге происходило разрушение привода вентилятора и самого вентилятора. Это влекло за собой мгновенный перегрев двигателя и его заклинивание. Произошедшее заставило индийцев усомниться в качестве выпускаемых ими танков…

— Теперь понятно, почему в 2018 году они вместо своих «Бхишм» выступали на российских Т-72Б3. Но все же, почему в этом году мы вообще не видим индийцев на биатлоне?

— Подозреваю, что помимо истории с выходом из строя двигателей, тут сыграло свою роль еще одно обстоятельство. Индийские танкисты на биатлоне никогда не показывали выдающихся результатов. Индийская сборная никогда не входила в топ-пятерку команд, которые соревнуются за призовые места. Несмотря на большое количество танков, состоящих на вооружении индийской армии, несмотря на довольно продолжительную историю танковых войск в их стране, индийцам не удается все это конвертировать в высокие результаты на танковом биатлоне.

Сирийские бойцы и кубинские гости

— Вариант с тайм-аутом, который взяли индийцы, чтобы лучше подготовиться к будущим соревнованиям, при таких обстоятельствах выглядит вполне логично… Многие зрители считают главными фаворитами чемпионата мира по танковому биатлону команды из России и Китая. Так ли это?

— Безусловно, российская и китайские команды отлично подготовлены. Но я бы не сбрасывал со счетов и другие команды, также показывающие на танковом биатлоне высокие результаты. Это команды Белоруссии и Казахстана, разумеется. В этих командах — сильные экипажи, вполне способные побороться даже за первое место.

— В этом году второй раз принимают участие в танковом биатлоне сирийцы. В 2018-м лучший результат, который они смогли показать в индивидуальной гонке, это 27 мин. 22 сек. В полуфинальных заездах они заняли двенадцатое место, в финал не попали. Помнится, некоторые зрители говорили, что «ожидали большего от танкистов из самой воюющей в мире страны». Как вы оцениваете потенциал сборной Сирии на танковом биатлоне?

— Не стоит путать боевой опыт и опыт участия в военно-спортивных состязаниях типа танкового биатлона. Опираясь на опыт собственной службы скажу, что это очень разные вещи. Опыт использования в реальной боевой обстановке тех же танков Т-72 совершенно не гарантирует достижение высокого результата на конкурсе «Танковый биатлон».

— Одной из команд-дебютантов «Танкового биатлона — 2019» является команда Кубы. Способны ли, на ваш взгляд, кубинские танкисты на равных тягаться с основной массой участников танкового биатлона?

— Честно скажу, с кубинцами я очень давно не пересекался на полигонах и танкодромах. Когда я вместе с кубинскими танкистами в конце 1970-х работал в Эфиопии, это были вполне достойные экипажи. Не думаю, что в своих первых заездах на «Танковом биатлоне — 2019» гости с Острова Свободы покажут особо выдающиеся результаты. Но в дальнейшем потенциально войти в пятерку лучших команд танкового биатлона кубинцы вполне способны.

Победный понедельник

Продолжение «Танкового биатлона — 2019» последовало в понедельник.

5 августа в 11.00 стартовал заезд вторых экипажей Азербайджана, Сербии, Белоруссии и КНР, после чего китайцы доказали, что слова Ивана Бувальцева «Все самое интересное впереди!..» — не пустой звук. Второй китайский экипаж домчался до финиша с предварительным результатом 18 мин. 57 сек., едва не побив рекорд первого российского экипажа.

Что ж, танковый биатлон — это спорт, в котором побеждают сильнейшие. До конца дня еще многое могло поменяться. Так и случилось, когда в 12.30 на трассу индивидуальной гонки вышли вторые экипажи Армении, России, Киргизии и Ирана.

На экипаж Михаила Жилина, Бато Цыдыпова и Ивана Осеева легла крайне непростая задача — доказать, что рекордный результат красного танка 4 августа не был случайностью. И наши ребята с поставленной задачей справились, да еще как!

Вновь зрители с замиранием сердца наблюдали симфонию красного Т-72Б3 с российским триколором на башне. Сказать, что Жилин, Цыдыпов и Осеев промчались по полигону «Алабино», это ничего не сказать. Они по дистанции не промчались, а пролетели.

Когда красная «семьдесятдвойка» после прыжка с кургана ударилась траками о землю, многие на трибунах инстинктивно зажмурились. Зрителям показалось, что сейчас танк разлетится на куски. Но российские машина и экипаж выдержали! И пересекли финишную черту первыми.

Результат — дистанция пройдена с предварительным временем 17 мин. 30 сек. При этом механик-водитель Иван Осеев сумел поставить новый рекорд скорости в индивидуальной гонке, разогнав свой бронеболид до 78 км/ч.

Это было просто блестяще.

Редакция Федерального агентства новостей поздравляет российскую сборную по танковому биатлону и желает ей дальнейших успехов.

Напомним, что полуфинальные эстафеты первого дивизиона пройдут 10 и 12 августа, второго — 11 и 13 августа. Финальный заезд второго дивизиона состоится 15 августа, а первого — 17 августа.