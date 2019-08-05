МЧС назвало основную причину возникновения лесных пожаров в Сибири

Москва, 5 августа. Причиной лесных пожаров в Сибири стало неосторожное обращение с огнем. Об этом заявил заместитель главы МЧС Игорь Кобзев на рабочем совещании в Госдуме.

«Большая часть природных пожаров возникала вблизи дорог», — объяснил он.

Согласно данным МЧС, сухие грозы, которые очень часто приходили в регион, не являлись основной причиной возникновения природных возгораний. Однако, по предположению исполняющего обязанности главы Рослесхоза Михаила Климова, лесные пожары в контролируемых зонах начались все-таки из-за сухих гроз. Об этом пишет «Ридус».

Ранее сообщалось, что в воскресенье авиация российского спасательного ведомства во время тушения природных пожаров в Сибири сбросила на леса около 900 тонн воды.

Напомним, СК РФ возбудил уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц министерства лесного хозяйства Красноярского края. Зaмнaчaльникa центрa «Антистихия» МЧС РФ Сергей Абанин подчеркнул, что причиной распространения лесных пожaров в Сибири стали недостаточные меры по ликвидации очагов возгораний. Как отмечает «ФедералПресс» за сутки площадь лесных пожаров уменьшилась на 166,5 тысяч гектаров.