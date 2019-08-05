Откровенный наряд Дженнифер Лопес лопнул в груди на концерте в Москве

Москва, 5 августа. Грандиозный концерт американской певицы Дженнифер Лопес в Москве 4 августа не обошелся без курьезов. Откровенный костюм не выдержал энергичных танцев 50-летней звезды и лопнул во время выступления.

Поклонники певицы ждали нового концерта Лопез в России целых семь лет и не зря. Фанаты отметили, что певица выложилась на концерте под названием «It's my party» на стадионе «Динамо» на все сто.

Певица как и всегда удивила фанатов необычными нарядами. Сначала Лопез предстала в прозрачном блестящем комбинезоне с оголенной ногой. Затем певица сменила костюм на белые трусы, лиф и объемные чулки. Однако во время выступления костюм не выдержал энергичного танца и лопнул в груди.

Погода в Москве явно не подходила под зажигательные песни Лопез. Однако певица не стала менять наряды, а решила согреваться танцами, пишет «Пятый канал».Тем не менее во время выступления в золотом купальнике по коже певицы пошли мурашки от холода. Певица обратила внимание поклонников, сказав по-русски «гуси-гуси» и показав на руку, сообщает «Газета.ру».

Ранее в Москве и Петербурге состоялись концерты немецкой рок-группы Rammstein. Перед концертом в Петербурге музыканты прогулялись по городу и встретились с фанатами. Участники группы Rammstein посетили «Эрмитаж», где пообщались с фанатами, после чего они разошлись по городу осматривать достопримечательности Санкт-Петербурга.