В МЧС сообщили о снижении площади пожаров в Сибири и ДФО на 25%

Красноярск, 5 августа. Площадь природных пожаров на территории Сибири и Дальневосточного федерального округа (ДФО) сократилась за семь дней на 25%. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций РФ.

«Усиление группировки позволило за неделю ликвидировать природные пожары на территории более одного миллиона гектаров», — подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что с 30 июля площадь пожаров уменьшилась на 25%. Уточняется, что все природные пожары на особо охраняемых территориях устранены, передает РИА Новости.

В МЧС добавили, что площадь активного горения на данный момент составляет примерно 57 тысяч гектаров.

Основные усилия пожарных сконцентрированы в Красноярском крае, Иркутской области и в Якутии.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил первое уголовное дело по факту сибирских лесных пожаров. Согласно информации ведомства, следователи возбудили уголовное дело о халатности против должностных лиц министерства лесного хозяйства Красноярского края.

Как ранее сообщал Infox.ru, лесные пожары в Сибири могут вызвать некоторые изменения климата планеты. По данным Всемирной метеорологической организации, главные опасения вызывает долгое воздействие на природу лесных пожаров.