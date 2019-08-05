Коротченко оценил насмешки над украинскими военными, «потопившими» подлодку в Черном море

В социальных сетях посмеялись над украинскими военными, которые во время учений «потопили» подводную лодку предполагаемого противника в Черном море. Один из пользователей подчеркнул, что армия Украины задействовала в учениях «целых два вертолета».

Видеозапись учений вызвала у интернет-пользователей только улыбку. Один из комментаторов отметил, что «у вертолета что-то отвалилось». Другой написал, что «глушить рыбу с вертолета — это браконьерство». Еще один рассказал, что «нужно было попросить воображаемую подлодку подойти ближе к берегу, чтобы вертолет долетел наверняка».

Государство Украина и ее вооруженные силы не в лучшем состоянии, отметил главный редактор журнала «Национальная оборона», эксперт по военной тематике Игорь Коротченко.

«Вооруженные силы Украины находятся в плачевном состоянии. Поэтому эти учения могут вызвать только насмешки. Никаких реальных возможностей для обнаружения подводных лодок, а тем более их уничтожения, у Украины нет в принципе. Кроме того, под этими лодками подразумеваются российские подводные лодки Черноморского флота. Поэтому это такая самодеятельность, когда чего-то хочется, а этого нет, но при этом пытаются изобразить. Вал насмешек — это лучшая характеристика учений. Все просто смеются и понимают, что это грубая имитация якобы возможностей Украины в военной сфере», — заявил эксперт в беседе с Федеральным агентством новостей.

По его словам, вызывает вопрос существование Украины как государства. Флота нет, а армия выполняет карательные функции. Это все, на что способна страна, отметил Коротченко.

Известно, что в учениях были задействованы вертолеты Ми-14 и Ка-27, а также самолеты Ан-26. Экипажи воздушных судов «уничтожили» условного противника, местоположение которого обнаружил экипаж Ка-27.

Кроме того, ранее пользователи соцсетей посмеялись над заявлением украинских пограничников о том, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.