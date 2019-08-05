МРОТ в 2020 году превысит 12 тысяч рублей

Москва, 5 августа. Министерство труда РФ разрабатывает законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году до прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал 2019 года. Об этом сообщается на портале проектов нормативных правовых актов.

В пресс-службе Минтруда отметили, что размер МРОТ определяется ежегодно отдельным законом, проект закона вносится на рассмотрение Госдумы вместе с проектом федерального бюджета.

В ведомстве уже подготовили проект приказа об увеличении МРОТ до прожиточного минимума: для трудоспособного населения — 12 130 рублей, пенсионеров — 9 236 рублей, детей — 11 004 рубля. Сейчас МРОТ равен прожиточному минимуму за второй квартал 2018 года – 11 280 рублей, сообщает «Парламентская газета».

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский объяснил, что прожиточный минимум устанавливается по данным за второй квартал предыдущего года не случайно.

«Как правило, во втором квартале, весной, до получения летнего и осеннего урожая, самые высокие цены на продукты. Соответственно, прожиточный минимум в этот период выше», — рассказал Рязанский.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Павлова добавила, что МРОТ – это минимальная сумма, которую должен платить работодатель. При этом субъекты страны в праве самостоятельно устанавливать МРОТ, однако он не должен быть ниже федерального.

Ранее Минтруд РФ установил размер прожиточного минимума по стране за первый квартал 2019 года. Его сумма составила 10 753 рубля.