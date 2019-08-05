Администратор «Википедии» признал блокировку ФАН политически мотивированной

Блокировка ссылок на материалы Федерального агентства новостей в «Википедии» является политически мотивированным решением, принятым узким кругом лиц. Об этом в интервью ФАН заявил один из администраторов «свободной энциклопедии», попросивший не афишировать его имя и никнейм.

Ранее по инициативе участника «Википедии», гражданина Эстонии Михаила Грузнова, администраторы этого американского интернет-ресурса внесли в т. н. спам-лист гиперссылки на публикации с сайтов ряда российских СМИ: riafan.ru, rueconomics.ru, nation-news.ru и jpgazeta.ru. Иными словами, теперь в статьи на «Википедии» нельзя добавлять ссылки на эти сайты.

Это было политически мотивированное решение относительно малого количества народа, рассказал собеседник ФАН.

«Несмотря на то, что отдельные участники высказали отдельную точку зрения», — отметил он.

По словам администратора, Грузнову удалось с помощью подбора аргументации убедить нескольких других участников «Википедии» в том, чтобы исключить материалы ФАН и трех других СМИ из статей ресурса.

«Базовой идеей «Википедии» как информационной структуры, состоящей из людей, изменяющих информацию в ней, является понятие «консенсус». То есть согласие некоторой группы активных в текущий момент участников ресурса, — пояснил собеседник ФАН. — В русскоязычной «Википедии» в настоящее время практически нереально сделать и провести решение такого типа в одиночку».

При этом мнение администратора в такой дискуссии не имеет никаких преимуществ в весе аргументов, добавил он. Это касается, в том числе, и экс-администратора «Википедии» Грузнова: формально его слова имеют не больше веса, чем аргументы других участников проекта.

«Схема принятия решения в «Вики» такова, что, в общем-то, не придерешься», — развел руками администратор проекта.

Обращает на себя внимание тот факт, что в обсуждении на форуме участников проекта итоговое решение о блокировке ФАН было принято персонажем под никнеймом Track13, проживающим в Минске. По понятным причинам, установить его личность пока не представляется возможным. Однако просмотр его профиля позволяет сделать вывод, что это один из белорусских националистов, то есть «родной брат» тех, кто в данный момент правит бал на территории соседней Украины.

Впрочем, точку в этой истории ставить рано. На странице обсуждения блокировки указанных СМИ решение Track13 уже вызвало негативные отклики.

«Не считаю аргумент «тенденциозная эмоциональная подача» (на основании 4 цитат) основанием для признания всех этих СМИ не АИ (авторитетный источник. — Прим. ФАН). Наверху этой страницы написано: «Аргументы против использования источников — спам, самореклама, коммерческий характер источника, недостоверность, нерелевантность теме». Массовых претензий к этим СМИ нет», — заявил, к примеру, участник под ником Esp rus4.

Его поддержал другой коллега, не скрывающий своего имени.

«Аргумент «Для подтверждения фактов использовать же издания с таким качеством материала нельзя» сам требует аргументов, то есть налицо замкнутый круг. А личные эмоции выдавать за аргументы... ну, просто ни в какие ворота... «Это пропаганда, а не источник» — это можно отнести и ко всем пропагандистским источникам: «Медузе», «Би-би-си», «Радио Свобода», «Новой газете», «Эху Москвы», «Дождю» и т. д. Там «тенденциозной эмоциональной подачи» можно вагонами нарыть. Давно я не припомню настолько слабого итога», — заявил участник «Википедии» Евгений Мирошниченко.

Федеральное агентство новостей уже заявило, что считает запрет на ссылки в «Википедии» актом политической цензуры со стороны Запада.