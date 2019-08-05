Марков назвал блокировку ФАН в «Википедии» подготовкой к госперевороту

Очевидно, что «Википедия», блокируя ресурсы ФАН, совершает акт политической цензуры. Это первые шаги к подготовке государственного переворота в нашей стране. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил известный политолог Сергей Марков.

Ранее стало известно, что пропагандисты американского портала «Википедия» приняли решение заблокировать четыре сайта, чтобы лишить пользователей Рунета не зависимой от американских источников информации. В бан-лист попали четыре российских информационных агентства: riafan.ru, rueconomics.ru, nation-news.ru, jpgazeta.ru.

«В России популярны несколько ресурсов, которые работают в тесной связке с западными спецслужбами. Прежде всего, со спецслужбами США, Великобритании и Канады. Помимо «Википедии» в их число входят Twitter, Facebook, Instagram и другие», — отметил собеседник ФАН.

По его словам, в прозападных сетях существует политическая цензура нового типа.

«Потихоньку она раскручивается. Максимальное благоприятствование идет тем, кто выступает против российских властей и латентно — против российской государственности вообще. Карт-бланш получают даже откровенные нацисты, осуществляющие террор против русского населения на Украине», — заявил Сергей Марков.

При этом все патриотические, пророссийские ресурсы в той или иной степени подавляются, отметил эксперт.

«Поэтому, повторяю, ограничения, введенные против Федерального агентства новостей и других российских ресурсов, можно рассматривать как политическую цензуру. Надо быть готовым к тому, что одномоментно будут заблокированы миллионы аккаунтов российских пользователей, имеющих пророссийскую и провластную позицию, в разных соцсетях. При этом максимально широко будут раскручиваться все противники российской власти», — предупредил политолог.

По его мнению, это будет главным информационным инструментом при попытке осуществления государственного переворота.

К сожалению, в России мало что делается для того, чтобы не допустить такой ситуации, считает Марков.

«Уже не раз говорилось, что надо при государственной поддержке создавать свой аналог всемирной интернет-энциклопедии. А русской версии американской «Википедии» и другим прозападным ресурсам должен быть выставлен широкий список требований того, что там должно быть изменено. В частности, должны быть убраны любые позитивные отзывы о деятельности пособников нацизма на территории Украины и вообще на постсоветском пространстве и в мире. Если они не выполнят этого требования, то должны быть заблокированы. Пока этого не делается», — отметил эксперт.

Необходимо создавать глобальные сети с пророссийским вектором, считает Сергей Марков.

«Именно глобальные. То есть сразу рассчитанные не только на русскоговорящую, но и всемирную аудиторию. В мире сотни миллионов людей хотели бы, чтобы была альтернатива прозападным соцсетям. Я считаю, что именно российское правительство судьбой избрано, чтобы создать такую альтернативную систему», — резюмировал собеседник ФАН.

С 2014 года Facebook ведет активную политику по блокировке страниц пользователей, которые публикуют высказывания, осуждающие националистический режим в Киеве и репрессии неонацистов против русских жителей Украины.