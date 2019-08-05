Пучков назвал кровопролитие и истерику главными целями «оппозиции» на незаконных митингах

Москва, 5 августа. Так называемая оппозиция хочет столкнуть граждан с правоохранителями и добиться кровопролития на незаконных митингах, чтобы получить повод для государственного переворота. Об этом заявил публицист и видеоблогер Дмитрий «Гоблин» Пучков.

Напомним, представители «оппозиции» организовали уже несколько несанкционированных митингов в Москве после того, как получили от Мосгоризбиркома правомерный отказ в регистрации в качестве кандидатов в депутаты столичной городской думы.

«Так называемые кандидаты подали списки подписей, которые они собирали с граждан. В этих подписях были выявлены фальшивки, которые «проставили» покойники и другие «интересные» люди. То есть, граждане, которые якобы заняты борьбой с фальсификациями, сами в первую очередь все фальсифицируют. Как только это было выявлено, например, у гражданки Соболь, вместо того, чтобы обратиться в органы правопорядка или в суд и на пальцах всем показать, что вот эти подписи, а вот эти люди, у которых их собирали, она начала делать заявления в стиле «Посмотрите, меня обвиняют в совершении уголовно наказуемых деяний, а я этого не делала», — отметил Дмитрий Пучков.

Такие методы позволяют так называемым оппозиционерам привлечь к себе внимание и выполнить задачи спонсоров. Однако организаторов незаконных акций не волнует, что москвичи могут понести уголовную ответственность за участие в несанкционированных митингах. При этом полиция обязана обеспечивать безопасность горожан во время подобных акций и пресекать любые правонарушения. Выполняя поставленную задачу, правоохранители действуют строго в рамках закона, что не устраивает провокаторов, желающих жестких столкновений участников несанкционированного митинга и полиции.

«Митинг организуется с единственной целью — вступить в «единоборство» с ОМОНом, получить по башке, пролить кровь и устроить эту дикую истерику и таким образом подвести страну к государственному перевороту. Никакой другой задачи ни перед Соболь, ни перед кем другим не стоит», — подчеркнул Пучков в комментарии для NewInform.

Напомним, 27 июля и 3 августа так называемая оппозиция провела в Москве несанкционированные акции. Еще до начала незаконных митингов глава столичного ГУ МВД России Олег Баранов заявлял, что полиция примет все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность граждан и предотвратить массовые беспорядки. Отметим, что во время несанкционированной акции, которая заявлялась как «мирный митинг», провокаторы применили перцовый баллончик против полиции и закидали ОМОН бутылками.

После несанкционированной акции, состоявшейся 27 июля, Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Также было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, организаторы которых могут лишиться свободы на срок от 8 до 15 лет. Ранее сообщалось, что Пресненский районный суд столицы отправил под арест до 27 сентября восьмого фигуранта дела о массовых беспорядках, прошедших в Москве 27 июля.

Практически все организаторы массовых беспорядков оказались под арестом, кроме уже упомянутой выше Любови Соболь, которая прикрылась от заключения под стражу малолетней дочерью. Однако суд все же оштрафовал провокаторшу на 300 тысяч.

Напомним, что Мосгоризбирком отказался регистрировать Соболь в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы, поскольку 14,67% предоставленных ею подписей оказались сфальсифицированными. Такой исход был довольно предсказуем, так как Соболь неоднократно ловили на махинациях с подписями, причем речь идет не только о «мертвых душах», о которых говорил Дмитрий Пучков. Так, сотрудники правоохранительных органов обнаружили на одной из съемных квартир целую «фабрику поддельных подписей», сотрудники которой проставляли автографы в «поддержку кандидата Соболь».