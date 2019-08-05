Травлю лидера «Чайфа» Шахрина связали с действиями организаторов незаконных акций

Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин пожаловался на травлю в соцсетях после своего выступления на фестивале «Шашлык Live» в парке Горького.

«Это интернет-терроризм!» — заявил Шахрин в связи с травлей, которой его подвергли бывшие поклонники, поставившие музыканту в вину неучастие в незаконных протестных акциях в Москве.

Артист неодобрительно высказался об участниках и организаторах незаконных сборищ в Москве, которые имели место 27 июля и 3 августа. Позицию Шахрина поддержал член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогер Вадим Манукян. Член совета при ГД считает, что за умы молодежи, которой немало среди поклонников группы «Чайф», нужно бороться активнее.

«Трудно не разделить позицию Владимира Шахрина, — отметил Манукян в комментарии Федеральному агентству новостей. — Малочисленная несистемная оппозиция в Москве пытается доказать всей стране, что сугубо местные столичные выборы должны волновать всех. Но это явно не так. А вот интернет-террор в борьбе с инакомыслящими, который развязывают сторонники несистемной оппозиции, — это действительно большая проблема. Никакого отношения к либерализму это не имеет. Считаю, что эту проблему давно пора решать на законодательном уровне. Никто не имеет права устраивать травлю с оскорблениями, в том числе в адрес уважаемых в обществе публичных людей».

Травлю лидера «Чайфа» Владимира Шахрина блогер напрямую связал с действиями организаторов незаконных акций, которые буквально науськивают своих сторонников на всех, кто призывает соблюдать закон. По словам Манукяна, никто из его столичных знакомых, не говоря уже о друзьях и подписчиках из других регионов, не поддерживает незаконные акции, устраиваемые в Москве.

«Послушайте, если на несанкционированные акции выходит от 1,5 до 3,5 человек в двадцатимиллионной Москве, — это никак нельзя назвать серьезным протестом, который касается других регионов России, — говорит член совета при ГД. — Под какими знаменами выходят наши оппозиционеры? На выборы их не допустили из-за многочисленных фальсификаций в подписных листах. И они думают, что это трогает миллионы россиян?! Нужно было внимательнее подбирать сборщиков подписей, среди них часто встречаются нечистоплотные люди, которые могут сорвать любую кампанию ради легкой наживы».

В то же время на фестиваль в парке Горького, где Владимир Шахрин и «Чайф» были хедлайнерами, пришло более трехсот тысяч человек, напомнил Манукян.

«Ясно, что такие мероприятия людям действительно интересны, а вот покричать на акциях, организованных сомнительными личностями, выходит явное меньшинство. Да, молодежи хочется выпустить пар, и лидеры несистемной оппозиции прекрасно этим манипулируют. Увы, государство, судя по всему, пока еще не нашло подход к молодым ребятам, поддающимся на уговоры провокаторов. На незаконных акциях хватает откровенных хулиганов, но выходят и вполне нормальные молодые люди, которые просто еще не нашли себя в жизни. А оппозиция пытается закладывать в них кажущиеся легкими для понимания ложные смыслы», — говорит собеседник ФАН.

По словам блогера, государству нужно активнее работать с молодежью, которая, возможно, несколько запуталась в происходящем.

«Властям нужно стараться понять, что движет этими запутавшимися молодыми людьми. Яркие картинки и фантики привлекают мгновенно, а формулировать настоящие смыслы, понятные для молодежи, — это кропотливая работа. Впереди борьба за умы активной молодежи. Силы созидания обязаны в этой схватке выиграть, а деструктивные силы должны потерпеть сокрушительное поражение», — резюмировал Вадим Манукян.

Ранее в беседе с корреспондентом издания 66.ru Владимир Шахрин рассказал, что после концерта в сообщество «Чайфа» в соцсетях пришли новые интернет-пользователи, которые стали поливать музыканта грязью и писать оскорбительные комментарии, ставя ему в вину выступление в парке Горького вместо участия в несанкционированных акциях.

«Это интернет-террор, — считает Шахрин. — Эти люди — борцы за демократию и свободу слова?! Но свобода слова — это разные мнения!»

В субботу, 3 августа, в центре Москвы группа хулиганов и провокаторов устроила незаконную акцию, в которой, по информации МВД, приняли участие около полутора тысяч человек. Несколько сот участников беспорядков были задержаны за различные правонарушения, позже большинство из них было отпущено. Одним из активных провокаторов была незарегистрированная в качестве кандидата на выборах в Мосгордуму Любовь Соболь, в подписных листах которой нашли недопустимый процент брака. Соболь была оштрафована на 300 тысяч рублей, от административного ареста ее спасло наличие малолетнего ребенка.