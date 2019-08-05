Россия не намерена менять военную доктрину после выхода США из ДРСМД

Москва, 5 августа. Россия не намерена пересматривать свою военную доктрину после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Дипломат отметил, что прекращение действия ДРСМД не является причиной для пересмотра военной доктрины Российской Федерации.

«Это документ, который носит фундаментальный и концептуально ориентированный на перспективу характер, формулировки предельно выверены, они не должны все время рихтоваться», — пояснил Рябков.

Напомним, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности прекратил свое действие 2 августа 2019 года. В октябре 2018 года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о выходе из ДРСМД в одностороннем порядке. При этом американский лидер обвинил Москву в «нарушении соглашения».

Президент России Владимир Путин назвал голословными обвинения главы Белого дома, отметив, что заявление Трампа является предлогом для выхода США из ДРСМД. Глава государства также добавил, что именно США нарушили договор, разместив пусковые установки системы противоракетной обороны США на территории Румынии.

В начале июля 2019 года Владимир Путин подписал указ о приостановке соблюдения обязательств по ДРСМД, который стал ответом на аналогичные действия Вашингтона. Позднее глава государства отметил, что Москва не намерена принимать участие в затратной гонке вооружений и не заинтересована в эскалации напряженности в мире.